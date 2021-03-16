Что почитать: «Осада Терры» в Warhammer 40,000 и переиздание «Невервинтера»

Давненько к нам не заглядывала рубрика «Что почитать»! На этот раз делимся новинками издательства «Фантастика», которая переиздаёт цикл «Невервинтер» по вселенной «Забытых королевств» и приближается к финалу грандиозной эпопеи «Ересь Хоруса» — подциклу «Осада Терры».
Роберт Сальваторе
«Невервинтер»
Всего цикл состоит из четырёх романов, в каждый сборник войдёт по два.
Гаунтлгрим — город-легенда, потерянная родина дворфскго клана Делзун, последняя мечта старого короля Бренора. Никто не знает, где остался и почему был покинут Гаунтлгрим, но упрямый дворф готов потратить последние годы жизни на его поиски. А Дзирт До’Урден не видит иного развлечения, кроме как сопровождать короля в этой авантюре. Жизнь изрядно потрепала темного эльфа, лишила многих друзей и любимых, сделала жестче и суровее. В мирной жизни он все острее ощущает одиночество, предвидя скорую разлуку с последним своим другом. Другое дело — война! С некоторых пор только битва дарит ему наслаждение жизнью и заставляет забыть горечь потерь. А сражений в Фаэруне долго искать не надо, тем более что поисками Гаунтлгрима внезапно озаботились очень многие опасные личности. Но никто из них не сравнится в опасности с самим Гаунтлгримом…
Дзирт До’Урден тяжело переживает потерю друзей. Простившись с Бренором Боевым Молотом, он почувствовал, как оборвалась последняя ниточка, связывавшая его с прошлым. Ощущая себя невыразимо одиноким, но в то же время странным образом свободным от всего, что терзало его в последние годы, Дзирт готов начать новую жизнь. Он берется сопровождать прекрасную эльфийку Далию, которая следует дорогой мести. Далия стремится уничтожить колдунью Силору Салм, разрушившую город Невервинтер и виновную в гибели Бренора. Дзирт охотно вступает в бой на стороне эльфийки, ибо их интересы совпадают, однако он даже не подозревает, какие тайны скрываются в прошлом его очаровательной спутницы.
Книги уже отправлены в печать.
Читайте также
Видеоинтервью с Робертом Сальваторе
Писатель рассказывает о работе над Neverwinter Online.
Роберт Сальваторе пишет новую трилогию про Дзирта До’Урдена
Она расскажет о событиях прошлого глазами отца Дзирта Закнафейна и Джарлакса.
Джон Френч
«Солнечная война»
Издательство приступает к выпуску подцикла «Осада Терры» — грандиозного финала подцикла «Ересь Хоруса». Всего в него войдут восемь книг и несколько повестей. На английском пока вышло четыре романа, и вот первый из них скоро доберётся и до наших полок.
После семи лет ожесточенных битв чудовищная междоусобная война, названная Ересью Хоруса, наконец приближается к завершению. Теперь взор магистра войны обратился на Терру — Тронный мир и средоточие власти его отца. Хорус жаждет лишь одного исхода — смерти Императора и полного подчинения Империума. Мятежный сын принял Хаос, став его вознесенным сосудом, и собрал под свои знамена несметную армию, призванную вершить его волю и возмездие. Но путь к Трону предстоит нелегкий, ибо защищает его примарх Рогал Дорн — Преторианец Терры и главнокомандующий обороной. Прежде всего Хорус должен бросить вызов самой системе Сол, ее многочисленным армадам и крепостям. Лишь победив в Солнечной войне, Хорус сможет ступить на землю Терры. Тем знаменуется первый этап величайшего сражения за всю историю человечества.
Читайте также
Games Workshop представила девятую редакцию Warhammer 40,000. Что изменилось?
Как изменятся сеттинг и правила? Можно ли будет не выбрасывать старые книги?
С чего начать знакомство с Warhammer 40,000
Часто в Warhammer попадают благодаря компьютерным играм: многие игроки и фанаты вселенной заинтересовались ею после того, как приобрели знаменитую Dawn of War. Другие случайно купили книгу. Третьи уже собирали модели […]
GW вместе с фанатами работает над серией анимационных короткометражек по Warhammer 40,000
С компанией будет работать в том числе автор роликов Astartes.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.