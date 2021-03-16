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    Что почитать: «Осада Терры» в Warhammer 40,000 и переиздание «Невервинтера»

    16 марта 2021
    Кот-император
    16.03.2021
    1920
    2 минуты на чтение

    Давненько к нам не заглядывала рубрика «Что почитать»! На этот раз делимся новинками издательства «Фантастика», которая переиздаёт цикл «Невервинтер» по вселенной «Забытых королевств» и приближается к финалу грандиозной эпопеи «Ересь Хоруса» — подциклу «Осада Терры».

    Роберт Сальваторе
    «Невервинтер»

    Всего цикл состоит из четырёх романов, в каждый сборник войдёт по два.

    Гаунтлгрим — город-легенда, потерянная родина дворфскго клана Делзун, последняя мечта старого короля Бренора. Никто не знает, где остался и почему был покинут Гаунтлгрим, но упрямый дворф готов потратить последние годы жизни на его поиски. А Дзирт До’Урден не видит иного развлечения, кроме как сопровождать короля в этой авантюре. Жизнь изрядно потрепала темного эльфа, лишила многих друзей и любимых, сделала жестче и суровее. В мирной жизни он все острее ощущает одиночество, предвидя скорую разлуку с последним своим другом. Другое дело — война! С некоторых пор только битва дарит ему наслаждение жизнью и заставляет забыть горечь потерь. А сражений в Фаэруне долго искать не надо, тем более что поисками Гаунтлгрима внезапно озаботились очень многие опасные личности. Но никто из них не сравнится в опасности с самим Гаунтлгримом…

    Дзирт До’Урден тяжело переживает потерю друзей. Простившись с Бренором Боевым Молотом, он почувствовал, как оборвалась последняя ниточка, связывавшая его с прошлым. Ощущая себя невыразимо одиноким, но в то же время странным образом свободным от всего, что терзало его в последние годы, Дзирт готов начать новую жизнь. Он берется сопровождать прекрасную эльфийку Далию, которая следует дорогой мести. Далия стремится уничтожить колдунью Силору Салм, разрушившую город Невервинтер и виновную в гибели Бренора. Дзирт охотно вступает в бой на стороне эльфийки, ибо их интересы совпадают, однако он даже не подозревает, какие тайны скрываются в прошлом его очаровательной спутницы.

    Книги уже отправлены в печать.

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    Что почитать: «Осада Терры» в Warhammer 40,000 и переиздание «Невервинтера» 3

    Издательство приступает к выпуску подцикла «Осада Терры» — грандиозного финала подцикла «Ересь Хоруса». Всего в него войдут восемь книг и несколько повестей. На английском пока вышло четыре романа, и вот первый из них скоро доберётся и до наших полок.

    После семи лет ожесточенных битв чудовищная междоусобная война, названная Ересью Хоруса, наконец приближается к завершению. Теперь взор магистра войны обратился на Терру — Тронный мир и средоточие власти его отца. Хорус жаждет лишь одного исхода — смерти Императора и полного подчинения Империума. Мятежный сын принял Хаос, став его вознесенным сосудом, и собрал под свои знамена несметную армию, призванную вершить его волю и возмездие. Но путь к Трону предстоит нелегкий, ибо защищает его примарх Рогал Дорн — Преторианец Терры и главнокомандующий обороной. Прежде всего Хорус должен бросить вызов самой системе Сол, ее многочисленным армадам и крепостям. Лишь победив в Солнечной войне, Хорус сможет ступить на землю Терры. Тем знаменуется первый этап величайшего сражения за всю историю человечества.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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