Что почитать: переиздание фантастики «Спин» и День сурка в «Календаре Морзе»

В нашей традиционной рубрике «Что почитать» в небо взмывают два любопытных фантастических романа. Один многим поклонникам НФ уже известен — это «Спин» Роберта Чарльза Уилсона, который переиздаёт «Азбука». Другой — книга финалиста премии «Новые горизонты» Павла Иевлева «Календарь Морзе», очень сюрреалистичный День Сурка.

Павел Иевлев

Календарь Морзе

«Астель-Спб» продолжает развивать серию «Мастера интеллектуальной фантастики». Недавно в ней вышел роман Тима Скоренко «Стекло», а теперь готовится к выходу работа «Календарь Морзе», вышедшая в финал премии «Новые горизонты».

Журналист Антон Эшерский, записной остряк и циник, приезжает в городок Стрежев, чтобы быть поближе к любимой женщине. И вскоре он понимает, что попал в некий аналог «дня сурка», временную петлю, их которой нет выхода. Вот только есть одно отличие, пространство вокруг не остается неизменным, реальность плавится, наслаивается и пузырится, выдавая всяческие артефакты: у кого-то вдруг появляются сверхспособности, наряду с обычными людьми возникают некие созданные городом человеческие симулякры, а абсурд становится сутью жизни. И что делать, чтобы разорвать это чудовищное кольцо?

Роберт Чарльз Уилсон

Спин

«Азбука» представляет переиздание романа с обложкой Сергея Шикина — в новом переводе. Издательство отмечает, что это первая из запланированных книг Уилсона.

Однажды вечером трое молодых людей вышли на лужайку Казенного дома, чтобы полюбоваться звездами. И увидели, как звезд не стало. Прошли годы. Звезды так и не вернулись на небосвод, один из юношей выучился на врача, девушка ушла в религию, а второй юноша стал богом. «Спин» — это роман о предсмертном рывке человечества в космос, о несовершенстве демиурга, о поисках спасательного круга в бушующем океане глобальной катастрофы. Но в первую очередь это роман о любви. Это текст, созданный рассказчиком в медикаментозном бреду. Это коварная, обманчиво прозрачная, но тесная паутина слов. Это твердая научная фантастика, где рожденный автором мир не вызывает ни малейших вопросов. Это сказание о том, как люди проживают год за годом, ежедневно глядя в глаза неизбежной смерти. Это роман-поэма и романкакофония, где биг-бэнд Дюка Эллингтона громыхает «Гарлемским воздуховодом», Майлз Дэвис пронзительно выводит «Семь шагов на небеса», а Аструд Жилберту с хрипотцой поет «Лицо, которое люблю». И любовь разорвет нас в клочья. Снова.

Выходит весной.