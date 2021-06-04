Что почитать: сборник рассказов «Сказки Старой Руси»

Издательство «Эксмо» показало обложку «Битвы за Лукоморье» — первого сборника рассказов во вселенной Романа Папсуева «Сказки Старой Руси». Этот подцикл называется «Новые сказки Старой Руси».
Судьба Белосветья зависит от тебя, и не важно, кто ты: Охотник из Китеж-града или богатырь Великого Князя, премудрая чародейка или деревенский знахарь, простодушный переворотень или лихой искатель приключений.
Зло вновь поднимает голову, а значит — готовься к бою. Тебя ждёт дорога к Лукоморью, где быть великой битве.
И, надевая броню, помни: враг боится не только светлой волшбы и булата, но и ясного пламени, что горит в смелом и жарком человеческом сердце.
Уже прочитавшие сборник описывают его как первые тома «Ведьмака» — это сборник связанных между собой рассказов. В этом в центре внимания будут Алёша, Добрыня и Садко.
Напомним, авторами первого тома выступают четверо писателей:
- писательница Вера Камша («Отблески Этерны», «Хроники Арции»);
- журналистка, поэтесса и победительница литконкурсов по «Отблеска Этерны» Елена Толоконникова;
- преподавательница и автор рассказов (в том числе в сборниках «Наше дело правое») Татьяна Андрущенко;
- писательница, сценаристка, редактор, составительница сборников, переводчица и автор «Мира фантастики» Александра Давыдова.
Выход намечен на июль.
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