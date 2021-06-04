Что почитать: сборник рассказов «Сказки Старой Руси»

Издательство «Эксмо» показало обложку «Битвы за Лукоморье» — первого сборника рассказов во вселенной Романа Папсуева «Сказки Старой Руси». Этот подцикл называется «Новые сказки Старой Руси».

Судьба Белосветья зависит от тебя, и не важно, кто ты: Охотник из Китеж-града или богатырь Великого Князя, премудрая чародейка или деревенский знахарь, простодушный переворотень или лихой искатель приключений.

Зло вновь поднимает голову, а значит — готовься к бою. Тебя ждёт дорога к Лукоморью, где быть великой битве.

И, надевая броню, помни: враг боится не только светлой волшбы и булата, но и ясного пламени, что горит в смелом и жарком человеческом сердце.