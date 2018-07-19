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DC Comics начнёт выпуск новой серии комиксов о Зелёном Фонаре. Автором обновлённой истории станет Грант Моррисон («Бэтмен», «Супермен: Все звёзды»), а за художественную составляющую отвечает иллюстратор Лиам Шарп (The Brave and the Bold: Batman and Wonder Woman).
Вот что говорит о будущей серии сам Моррисон:
Вместо масштабной эпичной истории из двенадцати частей мы сфокусируемся на повседневной жизни космического копа. Никаких больше сюжетов про конец света. Хэл Джордан — космический полицейский, который патрулирует сектор вселенной, где может приключиться всё что угодно. Мы сделали комикс похожим на процедурал.
Комиксы появятся в продаже в этом ноябре.
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Именно с этого тома стоит начать знакомство с этим супергероем.
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