DC Comics начнёт выпуск новой серии комиксов о Зелёном Фонаре. Автором обновлённой истории станет Грант Моррисон («Бэтмен», «Супермен: Все звёзды»), а за художественную составляющую отвечает иллюстратор Лиам Шарп (The Brave and the Bold: Batman and Wonder Woman).

Вот что говорит о будущей серии сам Моррисон:

Вместо масштабной эпичной истории из двенадцати частей мы сфокусируемся на повседневной жизни космического копа. Никаких больше сюжетов про конец света. Хэл Джордан — космический полицейский, который патрулирует сектор вселенной, где может приключиться всё что угодно. Мы сделали комикс похожим на процедурал.

Комиксы появятся в продаже в этом ноябре.

