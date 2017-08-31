Последний эпизод популярного мультсериала «Рик и Морти» обернулся скандалом и волной критики в адрес создателей шоу, Дэна Хармона и Джастина Ройланда. Дело в том, что сразу после выхода серии в эфир на канале Adult Swim появилась следующая строчка: «The Writing on Game of Thrones [2011-2016]». Видимо, авторы шутки имели в виду, что сценарий «умер» сразу после шестого сезона.

Однако не всем такая шутка пришлась по душе.

Эта надпись появилась в конце серии «Рика и Морти», я просто в шоке! Слишком жестокая шутка. 

Вот это да! Последний стоп-кадр Adult Swim после серии «Рика и Морти».

Я смотрел «Рика и Морти» по телевизору, а Adult Swim ушёл в «Игру престолов».

Вскоре выяснилось, что авторы мультсериала вообще не имеют отношения к этой шутке.

Мы никак не связаны с финальным титром об «Игре престолов» в прошлом эпизоде. Мы его даже не видели, это всё Adult Swim. Мы любим «Престолы». 

Обрушившуюся критику фанатов удалось остановить, но некоторые издания увидели в инциденте назревающий конфликт и посвятили произошедшему ряд материалов.

Маньяки, прекратите об этом писать! Мы «за» лёд и огонь!

Однако подобный «троллинг» со стороны канала явно задел самого Дэна Хармона. Сценарист опубликовал письмо, в котором извинился за «анонимного приколиста»:

Люди попросили меня прокомментировать ситуацию вокруг оскорбительного титра после «Рика и Морти» в адрес «Игры престолов». Я выждал время, поскольку мне нужно было время написать что-нибудь оскорбительное. Ведь в подобных ситуациях главное правило — это написать что-нибудь более оскорбительное, чем твой оппонент.

Но больше всего меня взбесило, что это ленивый и неумелый подкол моего любимого сериала, который наверняка оставил студент откуда-нибудь из Атланты. Такое ощущение, будто он пёрнул прямо посреди моего мультсериала! […]

Я просто скажу, что это был не я. Я работаю над «Риком и Морти», люблю «Престолы» и извините, если этот анонимный приколист кого-то обидел или задел.

Сценарист Дэн Хармон

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Кот-редактор
Кот-редактор
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