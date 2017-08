Последний эпизод популярного мультсериала «Рик и Морти» обернулся скандалом и волной критики в адрес создателей шоу, Дэна Хармона и Джастина Ройланда. Дело в том, что сразу после выхода серии в эфир на канале Adult Swim появилась следующая строчка: «The Writing on Game of Thrones [2011-2016]». Видимо, авторы шутки имели в виду, что сценарий «умер» сразу после шестого сезона.

Однако не всем такая шутка пришлась по душе.

THIS FADED IN AT THE END OF RICK AND MORTY AND I AM LOSING MY GD MIND. BEYOND SAVAGE. #GameOfThrones pic.twitter.com/DQ4SyvH3MD — Nik (@nhimak) August 28, 2017

Эта надпись появилась в конце серии «Рика и Морти», я просто в шоке! Слишком жестокая шутка.

Вот это да! Последний стоп-кадр Adult Swim после серии «Рика и Морти».

I was watching rick and morty on tv and adultswim went in on game of thrones 😂 pic.twitter.com/4x09TeVsqT — Sneakman & Co. Ltd (@Molham00) August 28, 2017

Я смотрел «Рика и Морти» по телевизору, а Adult Swim ушёл в «Игру престолов».

Вскоре выяснилось, что авторы мультсериала вообще не имеют отношения к этой шутке.

We had nothing to do with that game of thrones bumper after last night's ep. We hadn't seen it, that was all @adultswim. We ❤️Thrones. — Rick (((and Morty))) (@RickandMorty) August 28, 2017

Мы никак не связаны с финальным титром об «Игре престолов» в прошлом эпизоде. Мы его даже не видели, это всё Adult Swim. Мы любим «Престолы».

Обрушившуюся критику фанатов удалось остановить, но некоторые издания увидели в инциденте назревающий конфликт и посвятили произошедшему ряд материалов.

Stop writing think pieces about it, you maniacs. We are pro Ice and Fire. — Rick (((and Morty))) (@RickandMorty) August 28, 2017

Маньяки, прекратите об этом писать! Мы «за» лёд и огонь!

Однако подобный «троллинг» со стороны канала явно задел самого Дэна Хармона. Сценарист опубликовал письмо, в котором извинился за «анонимного приколиста»:

Люди попросили меня прокомментировать ситуацию вокруг оскорбительного титра после «Рика и Морти» в адрес «Игры престолов». Я выждал время, поскольку мне нужно было время написать что-нибудь оскорбительное. Ведь в подобных ситуациях главное правило — это написать что-нибудь более оскорбительное, чем твой оппонент. Но больше всего меня взбесило, что это ленивый и неумелый подкол моего любимого сериала, который наверняка оставил студент откуда-нибудь из Атланты. Такое ощущение, будто он пёрнул прямо посреди моего мультсериала! […] Я просто скажу, что это был не я. Я работаю над «Риком и Морти», люблю «Престолы» и извините, если этот анонимный приколист кого-то обидел или задел. Сценарист Дэн Хармон