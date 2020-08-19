Diablo III, Bioshock и XCOM 2: что купить на распродаже в PS Store

В PlayStation Store стартовала очередная распродажа, в рамках которой скидки получили многие ААА-игры, однако новинок среди них мало. Мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

Акция завершится 3 сентября. А завтра в магазине подойдет к концу летняя распродажа.