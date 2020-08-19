Diablo III, Bioshock и XCOM 2: что купить на распродаже в PS Store

В PlayStation Store стартовала очередная распродажа, в рамках которой скидки получили многие ААА-игры, однако новинок среди них мало. Мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.
- Bioshock Remastered — 899 рублей (было 1199 рублей);
- Bioshock Remastered 2 — 899 рублей (было 1199 рублей);
- Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch Remastered — 1199 рублей (было 3199 рублей);
- Devil May Cry 5 — 1399 рублей (было 2849 рублей);
- Warhammer: Chasobane — 1199 рублей (было 3499 рублей);
- Darksiders III — 1199 рублей (было 3799 рублей);
- Little Nightmare: Complete Edition — 549 рублей (было 2199 рублей);
- SoulCalibur VI — 1179 рублей (было 4099 рублей);
- Dark Souls Remastered — 899 рублей (было 2599 рублей);
- Dying Light — 804 рубля (было 2299 рублей);
- Nioh Complete Edition — 850 рублей (было 2299 рублей);
- The Evil Within 2 — 1199 рублей (было 2549 рублей);
- Diablo III: Eternal Collection — 1376 рублей (было 3999 рублей);
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY — 779 рублей (было 2599 рублей);
- XCOM 2 — 749 рублей (было 2999 рублей).
Акция завершится 3 сентября. А завтра в магазине подойдет к концу летняя распродажа.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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