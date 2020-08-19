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    Новости

    Diablo III, Bioshock и XCOM 2: что купить на распродаже в PS Store

    19 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    19.08.2020
    4975
    0 минут на чтение
    Diablo III, Bioshock и XCOM 2: что купить на распродаже в PS Store

    В PlayStation Store стартовала очередная распродажа, в рамках которой скидки получили многие ААА-игры, однако новинок среди них мало. Мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

    Акция завершится 3 сентября. А завтра в магазине подойдет к концу летняя распродажа.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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