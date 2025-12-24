Disney выиграли суд за цифрового Таркина

Tyburn, принадлежавшей его другу Кевину Френсису. Незадолго до смерти актёр заключил с ней договор, по которому обязался сниматься только в фильмах Tyburn и только для них использовать свой образ. На этом основании Френсис требовал от DIsney компенсации (вопреки заблуждениям в сети, он требовал в суде не удалить сцену из фильма, а денежных выплат).





Однако суд постановил, что «невозможно определить, что конкретно принадлежало Tyburn такого, что могло быть передано Lucasfilm».

Это судебное разбирательство длилось несколько лет, с тех пор, как в фильме «Изгой-один» роль Таркина сыграл актёр в «цифровой маске», изображающей давно покойного Кушинга. При жизни Питер Кушинг часто снимался в фильмах студии