Новинки

Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией
«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом

«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия
Взлёт и падение «Робокопа»: неснятые сценарии
Disney выиграли суд за цифрового Таркина

Кот-император
24 декабря 11:25
1564
1 минута на чтение
Верховный суд Великобритании постановил отклонить иск студии Tyburn Film к Disney и Lucasfilm из-за использования цифровой копии актёра Питера Кушинга в роли Таркина в фильме «Звёздные войны: Изгой-один». Суд объявил, что права на образ актёра принадлежат его семье и наследникам, а не Tyburn.
Это судебное разбирательство длилось несколько лет, с тех пор, как в фильме «Изгой-один» роль Таркина сыграл актёр в «цифровой маске», изображающей давно покойного Кушинга. При жизни Питер Кушинг часто снимался в фильмах студии Tyburn, принадлежавшей его другу Кевину Френсису. Незадолго до смерти актёр заключил с ней договор, по которому обязался сниматься только в фильмах Tyburn и только для них использовать свой образ. На этом основании Френсис требовал от DIsney компенсации (вопреки заблуждениям в сети, он требовал в суде не удалить сцену из фильма, а денежных выплат).

Однако суд постановил, что «невозможно определить, что конкретно принадлежало Tyburn такого, что могло быть передано Lucasfilm».

Предыстория

Из-за цифрового Таркина в «Изгое-один» на Lucasfilm подали в суд

Кот-император

04.12.2025

11824

Дело не в этике — дело, как всегда, в деньгах.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

