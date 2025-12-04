КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

Как был создан «Чужой»
«Навсикая из Долины Ветров»: как родилась легенда Миядзаки
Из-за цифрового Таркина в «Изгое-один» на Lucasfilm подали в суд

Кот-император
4 декабря 10:00
183
1 минута на чтение
Актёр Питер Кушинг, игравший злодея Таркина в «Звёздных войнах», умер в 1994 году. В фильме «Изгой-один» Таркина сыграл другой актёр, чьё лицо скрыли под цифровой «маской» с подвижным, фотореалистичным лицом Кушинга. Согласие на это студия Lucasfilm получила у наследников Кушинга, хотя в прессе некоторые всё равно критиковали это «воскрешение» как неэтичное.
Но до суда этот вопрос дошёл вовсе не поэтому. В суд неожиданно подали владельцы давно не работающей маленькой британской студии Tyburn Film. Они утверждают, что получили от ещё живого Кушинга в 1993 году письменное соглашение, по которому актёр не может появляться в фильмах других студий, а его образ не может быть использован иначе как с разрешения Tyburn. Эта студия выпустила несколько хоррор-фильмов в 1970-е и 1980-е, в которых снялся и Кушинг. С 1989 студия ничего не снимает, но юридически её документы ещё действительны.
Юристы, представляющие Lucasfilm и студию спецэффектов Lunar (она непосредственно делала цифровую маску) пытались убедить британский суд, что претензия не стоит даже рассмотрения. Однако суд не согласился с этим и принял дело к рассмотрению. Слушания начались на этой неделе.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

