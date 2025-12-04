Из-за цифрового Таркина в «Изгое-один» на Lucasfilm подали в суд

Актёр Питер Кушинг, игравший злодея Таркина в «Звёздных войнах», умер в 1994 году. В фильме «Изгой-один» Таркина сыграл другой актёр, чьё лицо скрыли под цифровой «маской» с подвижным, фотореалистичным лицом Кушинга. Согласие на это студия Lucasfilm получила у наследников Кушинга, хотя в прессе некоторые всё равно критиковали это «воскрешение» как неэтичное.
Но до суда этот вопрос дошёл вовсе не поэтому. В суд неожиданно подали владельцы давно не работающей маленькой британской студии TyburnFilm. Они утверждают, что получили от ещё живого Кушинга в 1993 году письменное соглашение, по которому актёр не может появляться в фильмах других студий, а его образ не может быть использован иначе как с разрешения Tyburn. Эта студия выпустила несколько хоррор-фильмов в 1970-е и 1980-е, в которых снялся и Кушинг. С 1989 студия ничего не снимает, но юридически её документы ещё действительны.
Юристы, представляющие Lucasfilm и студию спецэффектов Lunar (она непосредственно делала цифровую маску) пытались убедить британский суд, что претензия не стоит даже рассмотрения. Однако суд не согласился с этим и принял дело к рассмотрению. Слушания начались на этой неделе.