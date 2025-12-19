КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фильм «Поймать монстра»: убойная смесь «Леона» с «Полтергейстом» и «Джоном Уиком»
Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона
Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа

Крутейшие бои на световых мечах: топ-10
Экранизации Булгакова: проклятые, народные и забытые
Джеймс Кэмерон: на «Оскаре» недолюбливают НФ-фильмы

Дмитрий Кинский
19 декабря 16:50
85
1 минута на чтение
Джеймс Кэмерон в одном из интервью рассказал, что не снимает фильмы для получения наград на «Оскаре».
Режиссер вообще про это не думает. Ему нравится снимать фильмы, на которые действительно ходят люди в кино.
Также именитый постановщик обратил внимание, что Киноакадемия недолюбливает научно-фантастические фильмы вроде «Аватара» или «Дюны».
Такие фильмы почти не замечают. Дени Вильнев, еще один канадский режиссер, снял две невероятные части «Дюны». Похоже, эти фильмы сделали себя сами, потому что его даже не включили в список номинантов. Даже Гильдия режиссеров его не выдвинула.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

