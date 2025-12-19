Джеймс Кэмерон: на «Оскаре» недолюбливают НФ-фильмы

Джеймс Кэмерон в одном из интервью рассказал, что не снимает фильмы для получения наград на «Оскаре».
Режиссер вообще про это не думает. Ему нравится снимать фильмы, на которые действительно ходят люди в кино.
Также именитый постановщик обратил внимание, что Киноакадемия недолюбливает научно-фантастические фильмы вроде «Аватара» или «Дюны».
Такие фильмы почти не замечают. Дени Вильнев, еще один канадский режиссер, снял две невероятные части «Дюны». Похоже, эти фильмы сделали себя сами, потому что его даже не включили в список номинантов. Даже Гильдия режиссеров его не выдвинула.
