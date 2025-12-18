Джеймс Кэмерон займется новым «Терминатором», но уже без Арнольда Шварценеггера

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона
Андрей Квасков
18 декабря 12:48
Джеймс Кэмерон официально закрыл эпоху Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора. В новом фильме культовый T-800 не появится — режиссёр хочет перезапустить франшизу с новым поколением персонажей и свежими идеями.

В интервью THR Кэмерон подтвердил, что после завершения работы над «Автаром 3» он вплотную займётся следующим «Терминатором». По его словам, участие Шварценеггера осталось в прошлом: «Темные судьбы» стало логичным финалом истории Т-800, и дальше франшизе нужно двигаться без опоры на старых героев.

Новый «Терминатор» будет шире интерпретировать саму концепцию серии — с упором на тему ИИ, войны во времени и сверхразума, а не просто «сошедших с ума роботов». Кэмерон также дал понять, что не собирается играть на ностальгии и делать фан-сервисные отсылки к прошлым частями.

Режиссёр признался, что главная сложность проекта — оставаться впереди реальности и по-прежнему делать научную фантастику, а не хронику завтрашнего дня. При этом он уверен, что ключевые сюжетные проблемы уже решены, хотя деталей пока не раскрывает.

Даты выхода у возвращения пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

