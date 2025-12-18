Джеймс Кэмерон займется новым «Терминатором», но уже без Арнольда Шварценеггера





В интервью THR Кэмерон подтвердил, что после завершения работы над «Автаром 3» он вплотную займётся следующим «Терминатором». По его словам, участие Шварценеггера осталось в прошлом: « Темные судьбы» стало логичным финалом истории Т-800, и дальше франшизе нужно двигаться без опоры на старых героев.





Новый «Терминатор» будет шире интерпретировать саму концепцию серии — с упором на тему ИИ, войны во времени и сверхразума, а не просто «сошедших с ума роботов». Кэмерон также дал понять, что не собирается играть на ностальгии и делать фан-сервисные отсылки к прошлым частями.





Режиссёр признался, что главная сложность проекта — оставаться впереди реальности и по-прежнему делать научную фантастику, а не хронику завтрашнего дня. При этом он уверен, что ключевые сюжетные проблемы уже решены, хотя деталей пока не раскрывает.





Даты выхода у возвращения пока нет.

