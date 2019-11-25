Режиссёр девятого эпизода «Звёздных войн» Джей Джей Абрамс посетил передачу Good Morning America, в которой рассказал о подлинной утечке сценария. По словам постановщика, один из актёров оставил текст под кроватью (не уточняется, идёт ли речь об отеле или доме артиста).
so it wasn't in a hotel but the actor's place. damn! imagine the disappointment of the actor with the person that he have trust his home to be cleaned.
— feminist of Naboo (@amoreusous2) November 25, 2019
Затем текст нашёл тот, кто убирался под кроватью. Нашедший передал сценарий кому-то ещё, а тот попытался продать его на eBay.
Кто-то в компании заметил, что на eBay лежит сценарий, который выглядит как настоящий. Они вернули его нам до того, как текст продали.
Джей Джей Абрамс, режиссёр
На Reddit шутят, что в утечке виноват Мэтт Смит — якобы его уже давно никто не видел.
Возможно, речь идёт о слитых ранее спойлерах. Или же о каких-то других. Вероятно, скоро они могут появиться в сети, тем более, весь Reddit на ушах.
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