Режиссёр девятого эпизода «Звёздных войн» Джей Джей Абрамс посетил передачу Good Morning America, в которой рассказал о подлинной утечке сценария. По словам постановщика, один из актёров оставил текст под кроватью (не уточняется, идёт ли речь об отеле или доме артиста).

Затем текст нашёл тот, кто убирался под кроватью. Нашедший передал сценарий кому-то ещё, а тот попытался продать его на eBay.

Кто-то в компании заметил, что на eBay лежит сценарий, который выглядит как настоящий. Они вернули его нам до того, как текст продали.

Джей Джей Абрамс, режиссёр

На Reddit шутят, что в утечке виноват Мэтт Смит — якобы его уже давно никто не видел.

Возможно, речь идёт о слитых ранее спойлерах. Или же о каких-то других. Вероятно, скоро они могут появиться в сети, тем более, весь Reddit на ушах.

Читайте также

Палпатин жив? Похоже, сюжет фильма «Звёздные войны: Скайуокер: Восход» слили в Сеть

Палпатин жив? Похоже, сюжет фильма «Звёздные войны: Скайуокер: Восход» слили в Сеть

 22.10.2019

Пересказ утечек, выложенных на «Реддите», может оказаться правдой — трейлер его подтверждает! Похоже, нас ждёт возвращение Палпатина и… Осторожно, спойлеры!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.