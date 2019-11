Режиссёр девятого эпизода «Звёздных войн» Джей Джей Абрамс посетил передачу Good Morning America, в которой рассказал о подлинной утечке сценария. По словам постановщика, один из актёров оставил текст под кроватью (не уточняется, идёт ли речь об отеле или доме артиста).

so it wasn't in a hotel but the actor's place. damn! imagine the disappointment of the actor with the person that he have trust his home to be cleaned.

— feminist of Naboo (@amoreusous2) November 25, 2019