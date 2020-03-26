Epic Games неожиданно объявила, что она выступит в качестве издателя следующих игр трех известных независимых студий:

genDESIGN— авторы The Last Guardian и Shadow of the Colossus;

Playdead— авторы Limbo и Inside;

Remedy Entertainment — авторы Control и Alan Wake.

Компания обещает разработчикам творческую свободу и полностью профинансировать новые проекты. При этом авторы сохранят за собой права на интеллектуальную собственность. А прибыль, согласно условиям соглашения, делится пополам между издателем и студиями. Игры будут выходить не только в Epic Games Store, но и на консолях.

Еще сегодня утром стало известно, что у Remedy в разработке находятся две неназванные игры по одной франшизе: одна крупнобюджетная, а вторая — менее масштабная.

Playdead тоже уже несколько лет работает над новым проектом, однако о нем уже давно не было новостей.

Кроме того, genDESIGN прежде намекала, что анонсирует новую игру в 2020 году.