Epic Games неожиданно объявила, что она выступит в качестве издателя следующих игр трех известных независимых студий:

Компания обещает разработчикам творческую свободу и полностью профинансировать новые проекты. При этом авторы сохранят за собой права на интеллектуальную собственность. А прибыль, согласно условиям соглашения, делится пополам между издателем и студиями. Игры будут выходить не только в Epic Games Store, но и на консолях.

Еще сегодня утром стало известно, что у Remedy в разработке находятся две неназванные игры по одной франшизе: одна крупнобюджетная, а вторая — менее масштабная.

Playdead тоже уже несколько лет работает над новым проектом, однако о нем уже давно не было новостей.

Join us on our next project. https://t.co/x65zqXcSO0 pic.twitter.com/XP8KuKO6aB

— Playdead (@Playdead) March 26, 2020