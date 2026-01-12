Это не учебная тревога: анонсировали «Бесконечное лето 2»!

Весной 2026 года разработчики выпустят DLC, в котором фанатов ждут более 80 тысяч слов сценарий, около часа свежей музыки, а также новые и старые герои.

На этот раз в центре сюжета будет Алексей, который засыпает в том же автобусе №410 и оказывается в старом-добром пионерском лагере «Совенок». Правда, после событий оригинальной игры он изменился. Ему предстоит познакомиться с шестью новыми девушками, найти ответы на вопросы (в том числе из первой части) и вернуться в реальный мир.