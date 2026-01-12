Это не учебная тревога: анонсировали «Бесконечное лето 2»!

Студия Soviet Games неожиданно анонсировала сиквел визуальной новеллы «Бесконечное лето».
Весной 2026 года разработчики выпустят DLC, в котором фанатов ждут более 80 тысяч слов сценарий, около часа свежей музыки, а также новые и старые герои.
На этот раз в центре сюжета будет Алексей, который засыпает в том же автобусе №410 и оказывается в старом-добром пионерском лагере «Совенок». Правда, после событий оригинальной игры он изменился. Ему предстоит познакомиться с шестью новыми девушками, найти ответы на вопросы (в том числе из первой части) и вернуться в реальный мир.
Мы постарались сохранить тонкий баланс между романтикой, детективом, мистикой, приправив всё это щепоткой юмора.
Уже сейчас можно оформить предзаказ, за который игроки получат бесплатный доступ ко всем будущим DLC, саундтрек в качестве, электронную версию артбука и упоминание в титрах.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.