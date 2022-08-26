Фильмом BioShock займутся режиссёр «Голодных игр» и сценарист «Бегущего по лезвию 2049»

Netflix рассказал, что экранизацией BioShock займётся режиссёр Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры», «Константин», «Я — легенда»). Как пишет Deadline, позвать планировали именно Лоуренса из-за его богатого опыта работы с адаптациями, пусть адаптациями именно видеоигр он ранее и не занимался.

Сценарий напишет Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049», «Логан», «Американские боги»).

Других подробностей о проекте пока нет. Скорее всего, препродакшен начнётся лишь после того, как Лоуренс закончит работу над приквелом «Голодных игр». Его премьера запланирована на ноябрь 2023-го.