«Флэш»: второй трейлер супергеройского блокбастера DC о путешествии во времени

DC выпустила второй трейлер «Флэша» — супергеройского блокбастера DC о путешествии во времени. В его основе лежит один из ключевых сюжетов персонажа из комиксов — Flashpoint. Барри Аллен при помощи своей суперскорости пытается вернуться в прошлое, чтобы спасти семью от таинственной угрозы. Но всё оборачивается чудовищным образом, а ситуация становится только хуже.

В трейлере Барри сталкивается с другой версией Флэша, Супергёрл, генералом Зодом, а также двумя Бэтменами (в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона). Вместе им предстоит спасти разные временные линии от разрушения.

Фильм поставил Энди Мускетти (дилогия «Оно»).

Первоначально фильм планировали выпустить раньше, но из-за коронавирусной пандемии и съёмочных графиков дату релиза всё сдвигали. Теперь фильм запланирован на 16 июня.