Geek Picnic Online 2.0 будет бесплатным. На нём выступят Йен Макдональд, Александр Панчин и другие

Организаторы онлайн-версии фестиваля Geek Picnic объявили, что нашли спонсора для мероприятия — а это значит, что теперь все лекции, презентации и другие активности будут бесплатными. Нужно только зарегистрироваться на сайте — там есть подробная инструкция. Возврат билетов, если вы уже успели приобрести таковой, можно оформить на странице TimePad.

На Geek Picnic пригласили многих гостей, которые выступят на онлайн-площадках. Среди них — западный писатель-фантаст Йен Макдональд («Бразилья», Лунная трилогия)! Кроме того, свои лекции проведут российские писательницы Наталия Осояну и Ася Михеева, популяризатор науки Александр Панчин расскажет о псевдонаучных вирусах, наш постоянный автор Антон Первушин поведает о мифах советской фантастики, а редактор Евгений Пекло поговорит о видеограх в контексте искусства!

Подробное расписание можно найти в сообществе «ВКонтакте» — пока что готовы не все слоты, но схема позволяет составить общее представление. Каждая площадка тематическая: на IT-Verse будут рассказывать про информационные технологии, а Sci-Fi посвящена литературе.

Geek Picnic пройдёт с 6 по 8 августа — с 17:00 по 22:00 каждый день.