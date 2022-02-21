Гифка дня: марсианские облака, проплывающие по небу

NASA представила два черно-белых видео (каждое состоит всего из восьми кадров) с облаками на Марсе. Их зафиксировала навигационная камера ровера Curiosity сняла 12 декабря 2021 года.

Как отмечает агентство, марсианские облака достаточно слабые в атмосфере, поэтому учёным пришлось применять специальные техники обработки изображения — вычитать статичный фон из каждого изображения. К тому же, ровер не очень подходит для наблюдения за облаками. Расстояние до облаков — около 80 километров.

На первой гифке видны тени от облаков, а на второй — облака прямо над ровером.

Марсоход Curiosity приземлился на Aeolis Palus внутри кратера Гейла на Марсе 6 августа 2012 года, он должен был отработать один марсианский год (686 земных суток). Позже его миссию продлили на неопределённый срок.