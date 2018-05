Экранизацию «Властелина колец» от Питера Джексона можно поругать за многое — он не показал некоторые сюжетные линии, слишком ударился в зрелищность и почти не затронул философию оригинала. Но всё это — сущие мелочи, поскольку сага до сих пор остаётся одной из самых блистательных и масштабных фэнтези-историй на больших экранах. Но оказывается, что экранизация «Властелина колец» могла быть совсем другим фильмом. Об этом рассказывает издание The Guardian.

В новой книге британского сценариста Йэна Нейтана «Всё, что вы можете представить: Питер Джексон и создание Средиземья» (Anything You Can Imagine: Peter Jackson & The Making of Middle-Earth) раскрывается несколько любопытных фактов. Продюсер Харви Вайнштейн собирался заменить Джексона на Квентина Тарантино, если тот не сократит экранизацию до одной картины длительностью два часа. Вайнштейн был уверен, что Джексон впустую потратил 12 миллионов долларов на разработку сценария двух картин.

Харви был непреклонен: «Ты либо соглашаешься, либо нет. Если нет, то уходи. Я уже готов посадить Квентина в режиссёрское кресло». Кен Каминс, продюсер

Автор книги спросил о разработке и самого Джексона. Режиссёр рассказал, что 17 июня 1998 года он получил от отдела разработки Miramax (продюсерская компания Вайнштейна) рекомендательное письмо, в котором продюсеры предлагали «оптимизировать» фильм.

Под этим подразумевалось следующее:

Полностью вырезать Битву при Хельмовой Пади.

Фарамир становился сестрой Боромира.

Вырезать появление Балрога.

Полностью убрать сюжетную линию Сарумана.

Эти изменения гарантированно разочаровали бы каждого человека, который читал книгу. Питер Джексон

Режиссёр уже собирался покинуть проект, но продюсер Каминс уговорил его остаться. После недолгих поисков картину всё же приютила студия New Line Cinema — и не прогадала. «Властелин колец» стал вехой мировой кинофантастики, суммарно фильмы собрали около 3 миллиардов долларов по всему миру.