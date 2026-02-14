Хотите пахнуть как «Игра престолов»? Создан гель для душа с ароматами Вестероса

Компания Every Man Jack выпустила лицензионный коллекционный набор гелей для душа по «Игре престолов» с ароматами Вестероса. Конечно, у большинства зрителей эта вселенная ассоциируется с запахами крови, гари и грязных улиц, но создатели мыла придумали, как притянуть к этой теме какие-нибудь приятные запахи:
Морозные леса Винтерфелла — с запахом снега, сосны, эвкалипта и кедра.
Грозовой след Железных островов — с запахом морской соли, бергамота и влажного гранита.
Янтарный взрыв Драконьего Камня — аромат специй и дыма «как в логове дракона».
Золотая лихорадка Королевской гавани — запах цитрусовых, янтаря и сандалового дерева.