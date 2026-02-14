КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

«Звёздные войны»: неснятые фильмы и сериалы
Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Хотите пахнуть как «Игра престолов»? Создан гель для душа с ароматами Вестероса

Кот-император
14 февраля 18:10
25
1 минута на чтение
Компания Every Man Jack выпустила лицензионный коллекционный набор гелей для душа по «Игре престолов» с ароматами Вестероса. Конечно, у большинства зрителей эта вселенная ассоциируется с запахами крови, гари и грязных улиц, но создатели мыла придумали, как притянуть к этой теме какие-нибудь приятные запахи:
  • Морозные леса Винтерфелла — с запахом снега, сосны, эвкалипта и кедра.
  • Грозовой след Железных островов — с запахом морской соли, бергамота и влажного гранита.
  • Янтарный взрыв Драконьего Камня — аромат специй и дыма «как в логове дракона».
  • Золотая лихорадка Королевской гавани — запах цитрусовых, янтаря и сандалового дерева.

«Зачем это дерьмо?» — Джордж Мартин про открывающую сцену «Рыцаря Семи Королевств»

Андрей Квасков

20.01.2026

14219

Шоураннер объяснил писателю свою идею.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

