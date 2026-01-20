«Зачем это дерьмо?» — Джордж Мартин про открывающую сцену «Рыцаря Семи Королевств»





Но затем приходит реальность — насколько это трудно и пугающе — и у него буквально подкашиваются внутренности. Потому что он ещё не герой. Вся идея в том, что Дунк пока не герой.





Он просто нервный парень с нервным желудком — как и я сам. И как бы сильно ты ни хотел совершить что-то великое, в тот момент, когда действительно приходится это делать, всё становится гораздо сложнее. В этом и заключается путь его персонажа на протяжении всего сезона.



Он должен был услышать тот самый зов к величию, который мы все чувствуем, когда решаемся на что-то по-настоящему сложное и новое. Это страшно, но ты думаешь: «Ладно, я буду этим человеком. Я сделаю это». Он берёт меч и размышляет.