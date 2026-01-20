«Зачем это дерьмо?» — Джордж Мартин про открывающую сцену «Рыцаря Семи Королевств»

Джордж Мартин не оценил сортирный юмор в прологе «Рыцаря Семи Королевств».
Спин-офф стартует с почти торжественного момента, в котором Дунк решается изменить свою судьбу под культовую тему «Игры престолов» — и ровно в этот момент сцену обрывает желание героя справить нужду.
Джордж Мартин
Да, это стало для меня неожиданностью. Не то чтобы мои персонажи не ходили в туалет, но обычно я не описываю это подробно. Когда я увидел черновой монтаж, я написал: «Что это вообще такое? Откуда это взялось? Я не уверен, что нам здесь действительно нужно это дерьмо». Но [шоураннер Айра Паркер] по какой-то причине был в восторге.
По словам Паркера, эта сцена нужна не ради шутки. Она подчёркивает, что Дунк пока не герой, а обычный нервный парень, которого страх буквально скручивает изнутри.
Он должен был услышать тот самый зов к величию, который мы все чувствуем, когда решаемся на что-то по-настоящему сложное и новое. Это страшно, но ты думаешь: «Ладно, я буду этим человеком. Я сделаю это». Он берёт меч и размышляет.
Но затем приходит реальность — насколько это трудно и пугающе — и у него буквально подкашиваются внутренности. Потому что он ещё не герой. Вся идея в том, что Дунк пока не герой.
Он просто нервный парень с нервным желудком — как и я сам. И как бы сильно ты ни хотел совершить что-то великое, в тот момент, когда действительно приходится это делать, всё становится гораздо сложнее. В этом и заключается путь его персонажа на протяжении всего сезона.
Сейчас вышла первая из шести серий первого сезона «Рыцаря Семи Королевств». Шоу уже продлили на второй сезон.
