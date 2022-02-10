Hulu возрождает «Футураму»! Но актёра озвучки Бендера пока не пригласили

Good news everyone!
После долгих месяцев переговоров Hulu заключил сделку о производстве 20 новых эпизодов фантастического сатирического мультсериала «Футурама». Работать над продолжением будут Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн, создатели оригинала.
По планам Hulu, премьера новых серий состоится в 2023-м — спустя более чем 10 лет после завершения оригинального мультсериала. Производство планируют начать уже в следующем месяце.
Канал хочет вновь собрать оригинальный актёрский состав: Билли Уэста, Кэти Сагал, Лорен Том, Тресс Макнилл и других. Вот только в анонсе ничего не сказано про Джона Ди Маджио, который озвучил Бендера и многих других второстепенных персонажей. Hulu пояснил, что с актёром ещё не договорились, и если не получится, то героя озвучит кто-то ещё.
Поклонникам такой ход совсем не понравился, и потому многие стали просить в социальных сетях всё же вернуть актёра.
WAIT. They're reviving #futurama without @TheJohnDiMaggio? Are you kidding me?!
— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 10, 2022
Погодите. Они возрождают «Футураму» без Джона Ди Маджио? Вы издеваетесь надо мной?!
Without @TheJohnDiMaggio #Futurama & @hulu can bite my metal shiny asshttps://t.co/zJzW7xvU50 pic.twitter.com/mU1hyoCMAb
— tom42 (@go2tom42) February 9, 2022
Без Джона Ди Маджио «Футурама» и Hulu могут укусить мой металлический зад
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