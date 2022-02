Hulu возрождает «Футураму»! Но актёра озвучки Бендера пока не пригласили

Good news everyone!

После долгих месяцев переговоров Hulu заключил сделку о производстве 20 новых эпизодов фантастического сатирического мультсериала «Футурама». Работать над продолжением будут Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн, создатели оригинала.

По планам Hulu, премьера новых серий состоится в 2023-м — спустя более чем 10 лет после завершения оригинального мультсериала. Производство планируют начать уже в следующем месяце.

Канал хочет вновь собрать оригинальный актёрский состав: Билли Уэста, Кэти Сагал, Лорен Том, Тресс Макнилл и других. Вот только в анонсе ничего не сказано про Джона Ди Маджио, который озвучил Бендера и многих других второстепенных персонажей. Hulu пояснил, что с актёром ещё не договорились, и если не получится, то героя озвучит кто-то ещё.

Поклонникам такой ход совсем не понравился, и потому многие стали просить в социальных сетях всё же вернуть актёра.

WAIT. They're reviving #futurama without @TheJohnDiMaggio? Are you kidding me?!

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 10, 2022