«Игра в кальмара» получит второй сезон — создатель сериала подтвердил

Создатель «Игры кальмара» Хван Дон-хёк прямо заявил, что сериал продлили на второй сезоне — намеки на это были еще в конце первого сезона.

По его словам, главным мотивом для авторов стал огромный спрос на продолжение со стороны фанатов.

В центре сюжета будет Сон Ги-хун, однако подробностей пока никаких нет, потому что сценарий все еще не проработан. И, похоже. второй сезон будет более масштабным.

Напомним, «Игра в кальмара» держалась на первом месте в чартах Netflix несколько недель подряд, а само шоу посмотрели больше половины подписчиков онлайн-кинотеатра.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021