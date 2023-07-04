Инсайдер: в «Дэдпуле 3» появится Гамбит в исполнении Ченнинга Татума

Инсайдер MyTimeToShineHello рассказал, что в «Дэдпуле 3» в качестве камео появится Гамбит из Людей Икс, которого сыграет Ченнинг Татум.
Напомним, сольный фильм про Гамбита с Татумом в главной роли находился в производстве много лет, но Disney отменила его в 2019 году.
Прежде стало известно, что помимо Росомахи в исполнении Хью Джекмана появятся другие члены Людей Икс: Циклоп, Джин Грей и Шторм, которых снова сыграют Джеймс Марсден, Фамке Янссен и Холли Берри.
Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года.
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