В производстве «Американских богов» снова разлад. Исполнитель роли мистера Нэнси (или Ананси) Орландо Джонс у себя в твиттере опубликовал видеообращение, в котором рассказал об увольнении из проекта по решению шоураннера.

Джонс рассказал, что его уволили ещё 10 сентября — он не уточнил, почему рассказал об этом только сейчас. В ролике он пояснил, что за решением стоял нынешний шоураннер третьего сезона сериала — Чарльз Игл (известен по сериалам «Декстер» и «Хемлок Гроув»). Иглу не нравился персонаж Джонса — по мнению руководителя, злой мистер Нэнси несёт неверный посыл для темнокожего населения Америки. С этой позицией актёр совершенно не согласен. В свою очередь, он поблагодарил съёмочную команду, а также других продюсеров, работавших над сериалом ранее — Брайана Фуллера, Майкла Грина и Нила Геймана, автора первоисточника.

Персонаж Джонса фигурировал в первом сезоне в качестве второстепенного героя, а потом перешёл в основной состав. Сам Джонс во втором сезоне частично брал на себя роль продюсера и сценариста.

Позднее представители студии Fremantle прокомментировали ситуацию Deadline.

В сюжетных линиях «Американских богов» постоянно сменяются акценты, чтобы отразить сложную мифологию первоисточника. Персонаж мистера Джонса не был выбран, потому что мистер Нэнси, наряду с некоторыми другими героями, не фигурирует в той части книги, на которой мы сосредоточимся в третьем сезоне.

Съёмки третьего сезона шоу стартовали в середине октября — эта часть сериала сосредоточится в Озёрном городе, где при загадочных обстоятельствах пропала девочка.

Это далеко не первые проблемы, поступающие с производства «Американских богов». Ранее после съёмок первого сезона ушли Брайан Фуллер и Майкл Грин — по сообщениям СМИ, они затребовали больший бюджет, с чем не согласилось руководство. Из-за долгих поисков шоураннера второй сезон вышел спустя два года после старта первого. Вероятно, теперь зазор между сезонами будет меньше.

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