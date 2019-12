В производстве «Американских богов» снова разлад. Исполнитель роли мистера Нэнси (или Ананси) Орландо Джонс у себя в твиттере опубликовал видеообращение, в котором рассказал об увольнении из проекта по решению шоураннера.

Thank you #AmericanGods fans.

I know ya'll have LOTS of questions about the firing. As always I promise to tell you the truth and nothing but. ❤️ Always, Mr. Nancy🙏🏿 pic.twitter.com/sDouoQlUMd

— Orlando Jones (@TheOrlandoJones) December 14, 2019