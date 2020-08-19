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    Новости

    Из команды Bloodlines 2 уволили нарративного дизайнера и творческого директора

    19 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    19.08.2020
    879
    1 минута на чтение
    Из команды Bloodlines 2 уволили нарративного дизайнера и творческого директора

    Hardsuit Labs и Paradox Interactive объявили, что ведущий нарративный дизайнер Брайан Мицода и творческий директор Кай Клуни покинули команду Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

    В заявлении отмечается, что это совместное решение студии и издательства, однако причины увольнения не указаны.

    Мы ценим вклад Брайана и Кая, которые сыграли важную роль в проработке сюжета и мрачного тона, а также помогли сделать игру истинным преемником Bloodlines. Мы желаем им всего наилучшего в будущих начинаниях.

    Сам Мицода в разговоре с Rock Paper Shotgun рассказал, что для него это было шоком — его без предупреждения выставили спустя почти 5 лет работы над проектом.

    Я работал над Bloodlines 2 почти 5 лет. Сюжет и персонажи игры зародились в моей гостиной. Я помогал разработать презентацию для Hardsuit Labs и представить игру Paradox в Лас-Вегасе. Я отвечал за нарратив с самого начала, работая долгими днями, а иногда даже по выходным, чтобы создать преемника Vampire the Masquerade: Bloodlines. И никто ни разу не говорил, что я не справляюсь с работой. Также я принимал участие в рекламе и маркетинге, хотя для меня это было самой сложной частью.

    Брайан также подчеркнул, что решение отложить выход Bloodlines 2 принималось без его участия. По его словам, со стороны нарративного отдела задержек не было.

    Место Мицоды и Клуни займет ветеран игровой индустрии Александр Мандрыка — он возьмет на себя роли творческого директора и креативного консультанта. Прежде он работал над такими франшизами, как Assassin’s Creed и Warhammer 40 000.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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