Организаторы премии за лучший перевод фантастического романа «Вавилонская рыбка 2022» объявили короткий список. В него вошли 9 позиций (12 изданий) за 2020 год:
- Валенте М. Кэтрин «Сияние» — перевод с английского Наталии Осояну
- Гибсон Уильям «Агент влияния» — перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой
- Инг Джаннет «Под маятником солнца» — перевод с английского Марии Акимовой
- Миллер Мадлен «Цирцея» — перевод с английского Любови Трониной
- Миллер Мадлен «Песнь Ахилла» — перевод с английского Анастасии Завозовой
- Морган Ричард — цикл «Страна, достойная своих героев»: «Стальные останки», «Хладные легионы», «Тёмные ущелья». Перевод с английского Наталии Осояну
- О’Лери Пядар «Шенна» — перевод с ирландского Юрия Андрейчука
- Окорафор Ннеди «Кто боится смерти» — перевод с английского Анны Савиных
- Уолтон Джо «Клык и коготь» — перевод с английского Владимира Беленковича
В жюри в этом сезоне входят:
- Андрей Василевский — критик, поэт, главный редактор журнала «Новый мир» (Москва);
- Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);
- Михаил Молчанов — переводчик (Тула);
- Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);
- Сергей Легеза — переводчик (Киев);
- Ефрем Лихтенштейн — переводчик (Киев);
- Ася Михеева — писатель, литературный критик, психолог (Москва).
Читательское голосование стартует в июне, а победителей объявят в августе.
Лауреатами становятся как автор оригинального текста, так и переводчик. Премия получила своё название в честь существа из цикла Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», помогавшего героям понимать все языки во вселенной.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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