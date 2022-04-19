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    Новости

    Какие книги вошли в шорт-лист премии за лучший перевод «Вавилонская рыбка» сезона 2022?

    19 апреля 2022
    19.04.2022
    656
    0 минут на чтение
    Какие книги вошли в шорт-лист премии за лучший перевод «Вавилонская рыбка» сезона 2022?

    Организаторы премии за лучший перевод фантастического романа «Вавилонская рыбка 2022» объявили короткий список. В него вошли 9 позиций (12 изданий) за 2020 год:

    • Валенте М. Кэтрин «Сияние» — перевод с английского Наталии Осояну
    • Гибсон Уильям «Агент влияния» — перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой
    • Инг Джаннет «Под маятником солнца» — перевод с английского Марии Акимовой
    • Миллер Мадлен «Цирцея» — перевод с английского Любови Трониной
    • Миллер Мадлен «Песнь Ахилла» — перевод с английского Анастасии Завозовой
    • Морган Ричард — цикл «Страна, достойная своих героев»: «Стальные останки», «Хладные легионы», «Тёмные ущелья». Перевод с английского Наталии Осояну
    • О’Лери Пядар «Шенна» — перевод с ирландского Юрия Андрейчука
    • Окорафор Ннеди «Кто боится смерти» — перевод с английского Анны Савиных
    • Уолтон Джо «Клык и коготь» — перевод с английского Владимира Беленковича

    В жюри в этом сезоне входят:

    • Андрей Василевский — критик, поэт, главный редактор журнала «Новый мир» (Москва);
    • Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);
    • Михаил Молчанов — переводчик (Тула);
    • Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);
    • Сергей Легеза — переводчик (Киев);
    • Ефрем Лихтенштейн — переводчик (Киев);
    • Ася Михеева — писатель, литературный критик, психолог (Москва).

    Читательское голосование стартует в июне, а победителей объявят в августе.

    Лауреатами становятся как автор оригинального текста, так и переводчик. Премия получила своё название в честь существа из цикла Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», помогавшего героям понимать все языки во вселенной.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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