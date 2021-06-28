Каскадерша получила травму на съемках «Властелина колец». Кажется, Amazon не оплатит ее лечение

Каскадерша Дайна Грант, известная по «Чудо-женщине», «Безумному Максу» и многим другим фильмам, недавно получила серьезную травму на съемках высокобюджетного сериала по «Властелину колец» от Amazon.

Актрисе поставили страшный диагноз: у нее 8-миллиметровая аневризма и травмы верхней части позвоночника. Хирурги рекомендуют срочную операцию, которая стоит 60 тысяч новозеландских долларов (около 3 миллионов рублей).

Судя по всему, Amazon не собирается оплачивать ее лечение, чем в сети многие недовольны. Вместо этого девушка вынуждена собирать деньги — на данный момент уже есть чуть больше половины необходимой суммы. Зато ее активно поддерживает новозеландская киноиндустрия.

Дайна не только каскадерша мирового класса, но и мать троих детей, одному из которых 7 лет. Также она руководит школой каскадеров в Новой Зеландии и работает с молодыми талантами.

Напомним, Amazon выделил на производство первого сезона «Властелина колец» 465 миллионов долларов.