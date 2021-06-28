    3
    Новости

    Каскадерша получила травму на съемках «Властелина колец». Кажется, Amazon не оплатит ее лечение

    28 июня 2021
    28.06.2021
    669
    0 минут на чтение
    Каскадерша получила серьезную травму на съемках «Властелина колец». Кажется, Amazon не собирается помогать с лечением

    Каскадерша Дайна Грант, известная по «Чудо-женщине», «Безумному Максу» и многим другим фильмам, недавно получила серьезную травму на съемках высокобюджетного сериала по «Властелину колец» от Amazon.

    Актрисе поставили страшный диагноз: у нее 8-миллиметровая аневризма и травмы верхней части позвоночника. Хирурги рекомендуют срочную операцию, которая стоит 60 тысяч новозеландских долларов (около 3 миллионов рублей).

    Судя по всему, Amazon не собирается оплачивать ее лечение, чем в сети многие недовольны. Вместо этого девушка вынуждена собирать деньги — на данный момент уже есть чуть больше половины необходимой суммы. Зато ее активно поддерживает новозеландская киноиндустрия.

    Дайна не только каскадерша мирового класса, но и мать троих детей, одному из которых 7 лет. Также она руководит школой каскадеров в Новой Зеландии и работает с молодыми талантами.

    Напомним, Amazon выделил на производство первого сезона «Властелина колец» 465 миллионов долларов.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Внезапные перемены сериала «Невероятные» (со спойлерами!). Во что вдруг превратилась история о викторианских супергероинях 5
    0
    22928
    Внезапные перемены сериала «Невероятные» (со спойлерами!). Во что вдруг превратилась история о викторианских супергероинях

    Сериал обещает много интересных поворотов, но история пока оставляет желать лучшего.

    Яна Летт «Дилемма Кру»
    0
    180281
    Яна Летт «Дилемма Кру»

    Динамика отношений в парах у бессмертных.

    Что смотрит МирФ: лучшее кино за первое полугодие 2021-го
    0
    143219
    Что смотрит МирФ: лучшее кино за первое полугодие 2021-го

    Новый анимационный фильм про Бэтмена, артхаус про огромную муху и итальянские каникулы от Pixar.

    Планеты других систем: как учёные ищут вторую Землю 1
    0
    154954
    Планеты других систем: как учёные ищут вторую Землю

    Сверхземля с гигантским притяжением, планета с двумя солнцами, планета без солнц вообще, Полтергейст у звезды Лич и реальный Татуин.

    Читаем книгу: Роберт Джордан «Властелин Хаоса»
    0
    204524
    Читаем книгу: Роберт Джордан «Властелин Хаоса»

    Переиздание легендарного цикла включает в себя сотни исправлений и уточнений.

    Екатерина Соболь «Опасное наследство»: иногда, чтобы стать достойным человеком, нужно умереть
    0
    272145
    Екатерина Соболь «Опасное наследство»: иногда, чтобы стать достойным человеком, нужно умереть

    Юношеская мистика в викторианских декорациях.

    Элеонора и Сергей Раткевич «Царское дело»
    0
    557837
    Элеонора и Сергей Раткевич «Царское дело»

    «Говорил я тебе, Зевс, не лезь в пари с Аполлоном! Он ясновидец, ему виднее!»

    Памяти Ивана Магазинникова. Геймдизайнера и писателя
    0
    439856
    Памяти Ивана Магазинникова. Гейм-дизайнера и писателя

    С цитатами Алексея Пехова и воспоминаниями коллег.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить