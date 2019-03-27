Любопытный и печальный случай произошёл у студии Sons of the Singularity, которая в 2018 году запустила Kickstarter-проект для издания книги приключений на лавкрафтианскую тематику The Sassoon Files. По задумке авторов, действие сценариев разворачивается в Шанхае 1920-х годов. Книга включает не только описание самого приключения, но и историческую справку — вроде рассказа о коммунистической партии и о влиянии Триады. Играть по этим сценариям можно было как при помощи системы правил СЫЩИК («Ктулху»), так и при помощи Call of Cthulhu 7ed. И когда The Sassoon Files уже выходила из печати… китайское правительство изъяло тираж и сожгло его.

Такой рассказ приводит представитель студии Sons of the Singularity. Он отмечает, что правительство арестовало книги ещё 20 марта. Типография вернула авторам депозит, и теперь они ищут новую — вероятно, это займёт какое-то время.

Пока что неизвестно, когда спонсоры смогут получить свои печатные версии книги. Причины, по которым китайскому правительству не понравилась книга по ролевой игре, не называются.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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