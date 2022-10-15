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    Новости

    Командор YoRHa в новом тизере аниме-адаптации NieR: Automata

    15 октября 2022
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    15.10.2022
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    Командор в новом тизере аниме-адаптации NieR: Automata
    Aniplex опубликовал свежий тизер аниме по культовой игре NieR: Automata. В ролике представили Командора YoRHa.

    За производство сериала отвечает студия A-1 Pictures, известная по аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне». Курировать проект будет сам геймдизайнер Йоко Таро, создатель NieR Automata.

    Главных героев — андроидов 2B и 9S — озвучат Юи Исикава (Микаса Аккерман в «Атаке титанов») и Нацуки Ханаэ (Тандзиро в «Истребителе демонов») соответсвенно.

    Поставил анимационный сериал режиссёр Рёдзи Масуяма, а над дизайном персонажей работал Дзюн Накаи. Над музыкальным сопровождением трудился Кейити Окабе и его студия MONACA, создавшая музыку и для оригинальной игры.

    Аниме выйдет в январе.

    Постер

    Командор YoRHa в новом тизере аниме-адаптации NieR: Automata

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    Аниме выйдет в январе следующего года. 

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