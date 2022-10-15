Командор YoRHa в новом тизере аниме-адаптации NieR: Automata

Aniplex опубликовал свежий тизер аниме по культовой игре NieR: Automata. В ролике представили Командора YoRHa.
За производство сериала отвечает студия A-1 Pictures, известная по аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне». Курировать проект будет сам геймдизайнер Йоко Таро, создатель NieR Automata.
Главных героев — андроидов 2B и 9S — озвучат Юи Исикава (Микаса Аккерман в «Атаке титанов») и Нацуки Ханаэ (Тандзиро в «Истребителе демонов») соответсвенно.
Поставил анимационный сериал режиссёр Рёдзи Масуяма, а над дизайном персонажей работал Дзюн Накаи. Над музыкальным сопровождением трудился Кейити Окабе и его студия MONACA, создавшая музыку и для оригинальной игры.
Аниме выйдет в январе.
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Аниме выйдет в январе следующего года.
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