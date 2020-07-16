Короткометражка: «Путь, ионийский миф» — анимационный ролик League of Legends

Riot Games выпустила новую короткометражку по League of Legends в честь грядущего ивента «Праздник цветения», в рамках которого игроки получат новые облики и чемпиона — Лилию, Робкий цветок.
В центре сюжета ролика — Ёнэ, старший брат Ясуо, убитый им на дуэли. Судя по всему, ему так и не удалось примириться со своим прошлым.
Также разработчики поделились несколькими иллюстрациями, на которых изображена Лилия, Ясуо и Тимо в новых скинах.
Событие в игре стартует 22 июля.
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