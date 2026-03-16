«Крик 7» побил рекорд франшизы по сборам



Общие сборы картины уже превысили 176 млн — этого хватило, чтобы обойти предыдущих рекордсменов серии. До сих пор лучшими результатами могли похвастаться оригинальный «Крик» 1996 года (173 млн) и «Крик 2» (172 млн). Что интересно, фильм очень прохладно встретили критики, которые назвали его одним из худших в серии.

Тем временем в американском прокате продолжает уверенно держаться анимационная новинка Pixar «Прыгуны». За вторую неделю мультфильм заработал ещё 28,5 миллиона долларов. За пределами США картина собрала около 78 миллионов, а её мировые сборы достигли 164,7 миллиона при бюджете в 150 миллионов.



