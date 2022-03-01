Крис Хемсворт сыграет главного злодея в приквеле «Безумного Макса»

Крис Хемсворт, которого мы обычно видим в качестве лихого и обаятельно протагониста, сыграет главного злодея в приквеле «Безумного Макса» о Фуриосе.
Актер появится в фильме в совершенно нетипичном для него амплуа. Правда, изначально режиссер Джордж Миллер согласился на его кандидатуру чисто из вежливости, но потом влюбился в идею показать Хемсворта с такой стороны.
Сам Крис прежде неоднократно говорил, что в действе ему очень нравились фильмы во франшизе «Безумный Макс».
Главную роль, напомним, исполнит Аня Тейлор-Джой. Однако актерский состав еще не укомплектован, сейчас авторы ищут людей на роль Несмертного Джо и не только.
«Фуриоса» выйдет в мае 2024 года.
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