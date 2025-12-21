КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новости

Кто сыграет Брейниака в сиквеле «Супермена»

Дмитрий Кинский
21 декабря 15:17
1
1 минута на чтение
Творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн объявил, что Брейниака в грядущем сиквеле «Супермена» под названием «Человек завтрашнего дня» сыграет Ларс Айдингер.
Актер наиболее известен по немецкому неонуар-сериалу «Вавилон-Берлин» и российско-немецкой военной драме «Уроки фарси».
Напомним, в продолжении Супермену и Лексу Лютору предстоит объединиться против общего врага — суперзлодея-андроида Брейниака.
Премьера состоится 9 июля 2027 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

