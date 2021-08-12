Кто вошёл в лонг-лист премии «Новые горизонты 2021»?

Организаторы фантастической литературной премии «Новые горизонты» объявили лонг-лист за сезон 2021 года. Вот кто вошёл в список:

«Плановый Апокалипсис» Владимира Белоброва и Олега Попова (электронная публикация);

«Оправдание Острова» Евгения Водолазкина (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021, по факту — 2020);

«Я – кукла-вуду» Сергея Волкова (электронная публикация);

«Кумбу, Мури и другие» Михаила Гаёхо (Новый мир. — 2021. — № 2);

«Рассказы пьяного просода» Нади Делаланд (М.: Эксмо, 2021, по факту – 2020);

«Сато» Рагима Джафарова (СПб.: Скифия, 2020);

«Rossija (reload game)» Кирилла Еськова, Михаила Харитонова (электронная публикация);

«Чешуя ангела» Тимура Максютова (по рукописи);

«Реинкарнатор» Юлии Рыженковой (Новосибирск: Автограф, 2020);

«Мы не одиноки» Георга Тихого (электронная публикация);

«Жизнь Ленро Авельца. Смерть Ленро Авельца» Кирилла Фокина (М.: ОГИ, 2021, по факту – 2020);

«Мой инопланетянин» Игоря Яркевича (по рукописи).

В октябре будут названы три произведения, вышедшие в финал девятого премиального сезона. В декабре объявлен победитель. Он получит традиционную «навигационную» статуэтки «Новых горизонтов» и денежный приз в размере 100 000 рублей.

В жюри в этом сезоне входят:

Ольга Балла, литературный критик, редактор журналов «Знамя» и «Знание — Сила»;

Мария Галина, писатель, поэт, критик, лауреат премии «Новые горизонты», Председатель жюри;

Глеб Елисеев, критик, исследователь фантастики;

Ирина Епифанова, ведущий редактор издательства «Астрель-СПб»;

Вадим Нестеров, писатель, журналист, литературный критик;

Екатерина Писарева, культурный обозреватель, главный редактор книжного сервиса MyBook.

В прошлом году организаторы во время церемонии проводили и кинопитчинг — представители кино- и телеиндустрии выбирали самую кинематографичную работу, которая обладает наибольшим потенциальном для экранизации. В прошлом году таковой посчитали роман Карины Шаинян «С ключом на шее».

Вот как выглядела церемония в прошлом году:

Литературная премия «Новые горизонты» вручается ежегодно за художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю.

Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

Премия основана в 2013-м году Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Победителями и номинантами премии за прошедшие годы становились такие авторы, как Владимир Аренев, Дарья Бобылева, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Мария Галина, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин и другие.