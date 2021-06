Локи из Marvel «оказался» гендерфлюидом. Это так?

В начале июня СМИ разразились громкими заголовками (особенно русскоязычные) на тему гендерфлюидности Локи из Киновселенной Marvel. Эту же тему начали обсуждать и зрители в комментариях: кто-то порадовался инклюзивности, а кто-то снова начал упрекать Marvel в очередном «первом гей-персонаже».

Давайте разберёмся, что к чему.

Marvel Studios выпустила короткий промо-ролик, где на мгновение представила досье Локи в TVA (Управление временных аномалий, на которое приходится работать богу-трикстеру). Напротив графы «sex» («пол») фанаты разглядели ожидаемое «fluid» («изменчивый»).

В комментариях поклонники сразу попытались уточнить, идёт ли речь о гендерфлюидности — человеке с изменчивой гендерной идентичностью (при том, что гендерная теория всё-таки разделяет «пол» и «гендер»).

Наконец-то! Наконец-то они признали, что Локи — гендерфлюид

Has anyone stopped to think that he is “fluid” because he can literally turn himself into other people if he chose to? I don’t think this is anything else than that.

