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    Новости

    Локи из Marvel «оказался» гендерфлюидом. Это так?

    9 июня 2021
    09.06.2021
    468
    2 минуты на чтение
    В сети пишут, что Локи из Marvel «оказался» гендерфлюидом. Это так?

    В начале июня СМИ разразились громкими заголовками (особенно русскоязычные) на тему гендерфлюидности Локи из Киновселенной Marvel. Эту же тему начали обсуждать и зрители в комментариях: кто-то порадовался инклюзивности, а кто-то снова начал упрекать Marvel в очередном «первом гей-персонаже».

    Давайте разберёмся, что к чему.

    С чего началось

    Marvel Studios выпустила короткий промо-ролик, где на мгновение представила досье Локи в TVA (Управление временных аномалий, на которое приходится работать богу-трикстеру). Напротив графы «sex» («пол») фанаты разглядели ожидаемое «fluid» («изменчивый»).

    https://twitter.com/LokiOfficial/status/1401569573455810561

    В комментариях поклонники сразу попытались уточнить, идёт ли речь о гендерфлюидности — человеке с изменчивой гендерной идентичностью (при том, что гендерная теория всё-таки разделяет «пол» и «гендер»).

    Наконец-то! Наконец-то они признали, что Локи — гендерфлюид

    Кто-то ещё может перестать думать, что он «изменчивый» потому, что буквально может стать другим человеком, которого выберет? Я не думаю, что эта графа значит что-то другое

    Он перевёртыш и скандинавский бог, разумеется, он гендерфлюид, как можно было этого не ожидать.

    И что не так?

    Подобный ход действительно закономерен, но снова выглядит как признание Disney с первым гей-персонажем в их фильмах:

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     Кот-император |  24.05.2021

    «Он появится на двадцать секунд, и его вырежут для международного гомофобного рынка»?

    Вот как прокомментировал новость шоураннер сериала Майкл Уолдрон:

    Я знаю, как много людей частично идентифицирует себя с Локи и хотят подобной репрезентации, особенно с этим персонажем. Мы усердно над этим работали.

    Для «усердной работы» создатели подходят уж очень уклончиво — в промо-роликах «Локи» гендерфлюидность Локи никак не проявляется, не обсуждается, так что остаётся вопрос, стоит ли считать это репрезентацией.

    Другой вопрос — стоит ли вообще считать способность превращаться в то или иное существо признаком гендерфлюидности. Тем более, в графе речь шла всё-таки про «пол».

    Но есть шансы сделать круто

    В фильмах Локи уже несколько раз выдавал себя за кого-то другого, и, разумеется, мы ждём чего-то подобного и от сольного сериала. По слухам, в шоу представят и Леди Локи — женский облик бога-трикстера, к которому он многократно прибегал в комиксах (да и не только к нему).

    Локи из Marvel «оказался» гендерфлюидом. Это так? И это мы не говорим про мифы, где Локи постоянно притворялся кем-то другим — например, лососём.

    А ещё Локи забеременел от коня Свадильфари, а потом родил серого жеребёнка с восемью ногами — Слейпнира. Но это совсем другая история.

    Первый эпизод «Локи» уже вышел на Disney+. Серии будут выходить раз в неделю по средам.

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     Дмитрий Кинский |  07.06.2021

    Сериал стартует в среду.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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