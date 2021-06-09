Локи из Marvel «оказался» гендерфлюидом. Это так?

В начале июня СМИ разразились громкими заголовками (особенно русскоязычные) на тему гендерфлюидности Локи из Киновселенной Marvel. Эту же тему начали обсуждать и зрители в комментариях: кто-то порадовался инклюзивности, а кто-то снова начал упрекать Marvel в очередном «первом гей-персонаже».

Давайте разберёмся, что к чему.

С чего началось

Marvel Studios выпустила короткий промо-ролик, где на мгновение представила досье Локи в TVA (Управление временных аномалий, на которое приходится работать богу-трикстеру). Напротив графы «sex» («пол») фанаты разглядели ожидаемое «fluid» («изменчивый»).

https://twitter.com/LokiOfficial/status/1401569573455810561

В комментариях поклонники сразу попытались уточнить, идёт ли речь о гендерфлюидности — человеке с изменчивой гендерной идентичностью (при том, что гендерная теория всё-таки разделяет «пол» и «гендер»).

YES FINALLY THEY FINALLY ACKNOWLEDGED THAT LOKI IS GENDER FUILD 💥💥💥 #Loki pic.twitter.com/xmzzTvFabN — nora ‎✪ loki era (@THECOLORBLVE) June 6, 2021

Наконец-то! Наконец-то они признали, что Локи — гендерфлюид

Has anyone stopped to think that he is “fluid” because he can literally turn himself into other people if he chose to? I don’t think this is anything else than that. — Conner Rush (@_rushNroulette_) June 7, 2021

Кто-то ещё может перестать думать, что он «изменчивый» потому, что буквально может стать другим человеком, которого выберет? Я не думаю, что эта графа значит что-то другое

He’s a shapeshifter and a nordic god, of course he’s genderfluid like, how did you not see it coming — Cloudy☁️ (@Cloudylnside) June 7, 2021

Он перевёртыш и скандинавский бог, разумеется, он гендерфлюид, как можно было этого не ожидать.

И что не так?

Подобный ход действительно закономерен, но снова выглядит как признание Disney с первым гей-персонажем в их фильмах:

Вот как прокомментировал новость шоураннер сериала Майкл Уолдрон:

Я знаю, как много людей частично идентифицирует себя с Локи и хотят подобной репрезентации, особенно с этим персонажем. Мы усердно над этим работали.

Для «усердной работы» создатели подходят уж очень уклончиво — в промо-роликах «Локи» гендерфлюидность Локи никак не проявляется, не обсуждается, так что остаётся вопрос, стоит ли считать это репрезентацией.

Другой вопрос — стоит ли вообще считать способность превращаться в то или иное существо признаком гендерфлюидности. Тем более, в графе речь шла всё-таки про «пол».

Но есть шансы сделать круто

В фильмах Локи уже несколько раз выдавал себя за кого-то другого, и, разумеется, мы ждём чего-то подобного и от сольного сериала. По слухам, в шоу представят и Леди Локи — женский облик бога-трикстера, к которому он многократно прибегал в комиксах (да и не только к нему).

И это мы не говорим про мифы, где Локи постоянно притворялся кем-то другим — например, лососём.

А ещё Локи забеременел от коня Свадильфари, а потом родил серого жеребёнка с восемью ногами — Слейпнира. Но это совсем другая история.

Первый эпизод «Локи» уже вышел на Disney+. Серии будут выходить раз в неделю по средам.