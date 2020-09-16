«Лунная база 8»: первый трейлер комедии про симулятор лунной базы

Канал Showtime показал первый трейлер комедийного сериала Moonbase 8. Шоу расскажет о трёх астронавтах, которые проходят все необходимые испытания и тренировки в симуляторе лунной базы NASA. Троица мечтает попасть на реальную миссию, но для начала им предстоит всему научиться на Земле.

Главные роли исполнили Джон Си Райли, Тим Хайдекер и Фред Армисен, последние двое работали и над сценарием. Ещё сценаристом и режиссёром выступил Джонатан Крисел («Мужчина ищет женщину», «Портляндия»). Производством занималась компания A24.

«Лунная база 8» стартует 8 ноября.