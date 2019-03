После выхода на Netflix антологии короткометражек «Любовь, смерть и роботы» пользователи соцсетей обратили внимание, что у разных зрителей был разный порядок просмотра эпизодов. Наиболее распространён порядок, в котором первой идёт серия Sonnie’s Edge про бои монстров на арене (мы смотрели на сервисе в таком порядке).

Однако общественный активист и гомосексуал Лукас Томс предположил, что порядок может зависеть… от сексуальной ориентации зрителя. Ему сервис предложил посмотреть Sonnie’s Edge из-за сцен с двумя девушками, а вот его гетеросексуальному другу — Beyond the Aquila Rift, в которой присутствует любовная линия между мужчиной и женщиной со сценой секса.

On the left is my account, starting with the one with a lesbian storyline, and the right is my straight friend Andrew's account, starting with the one that has the most realistic and explicit hetero sex. pic.twitter.com/kSMuaFhSbU

Только что обнаружил безумную вещь. Порядок эпизодов в сериале от Netflix «Любовь, смерть и роботы» меняется в зависимости от того, гей ты или гетеросексуал. Слева мой аккаунт, который начинается с лесбийской сюжетной линии, а справа аккаунт моего друга Эндрю, начинается со сцены реалистичного гетеро-секса.

Netflix заявил, что предположение Томса неверно. При этом сервис подтвердил, что у антологии и впрямь есть разные порядки просмотра.

We've never had a show like Love, Death & Robots before so we're trying something completely new: presenting four different episode orders. The version you're shown has nothing to do with gender, ethnicity, or sexual identity — info we don't even have in the first place.

— Netflix US (@netflix) March 19, 2019