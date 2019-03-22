После выхода на Netflix антологии короткометражек «Любовь, смерть и роботы» пользователи соцсетей обратили внимание, что у разных зрителей был разный порядок просмотра эпизодов. Наиболее распространён порядок, в котором первой идёт серия Sonnie’s Edge про бои монстров на арене (мы смотрели на сервисе в таком порядке).

Однако общественный активист и гомосексуал Лукас Томс предположил, что порядок может зависеть… от сексуальной ориентации зрителя. Ему сервис предложил посмотреть Sonnie’s Edge из-за сцен с двумя девушками, а вот его гетеросексуальному другу — Beyond the Aquila Rift, в которой присутствует любовная линия между мужчиной и женщиной со сценой секса.

Только что обнаружил безумную вещь. Порядок эпизодов в сериале от Netflix «Любовь, смерть и роботы» меняется в зависимости от того, гей ты или гетеросексуал. Слева мой аккаунт, который начинается с лесбийской сюжетной линии, а справа аккаунт моего друга Эндрю, начинается со сцены реалистичного гетеро-секса.

Netflix заявил, что предположение Томса неверно. При этом сервис подтвердил, что у антологии и впрямь есть разные порядки просмотра.

У нас раньше никогда не выходило сериала вроде антологии «Любовь, смерть и роботы», так что мы попытались сделать нечто совершенно новое: представить четыре различных порядка просмотра. Ваша версия просмотра не зависит от гендера, этничности или сексуальной ориентации — у нас даже нет такой информации.

Позднее изданию Slate сервис ответил чуть подробнее. Различные последовательности — часть преднамеренного тестирования, обычно эти тесты «варьируются в зависимости от хронометража и региона». Как отмечает Netflix, единственное, что собирает компания — пользовательские данные по просмотрам. В зависимости от предпочтений зрителя, сервис формирует главный экран, списки рекомендаций, подбирает привлекающие кадры на обложки и формирует краткие описания. Скажем, если вам по душе боевики, то для некоторых проектов сервис покажет сцену драки.

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Почти каждая из них — произведение искусства, как по исполнению, так и по задумке.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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