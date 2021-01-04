Макото Синкай трижды переписал сценарий своего нового аниме-фильма

31 декабря 2020 года режиссер Макото Синкай подвел итоги и немного рассказал о работе над следующим аниме-фильмом.
Сейчас постановщик вовсю занимается раскадровкой.
В апреле я набросал план, после придумал шесть сюжетов, трижды переписал сценарий, а в августе выдал окончательный вариант. С тех пор я занимался раскадровкой. На подготовку уйдет еще около года.
Макото надеется, что полноценное производство картины начнется в конце 2021 года. Тогда же, скорее всего, мы узнаем подробности о ней.
В конце 2019 года вышло аниме «Дитя погоды», которое вошло в девятку самых кассовых фильмов в японском прокате. Однако оно уступило по общим сборам предыдущей ленте Синкая — «Твое имя».
Читайте также
«Дитя погоды» Синкая: аниме о чудесах, облаках… и социальных проблемах
Романтическая история о первой любви и дожде удивительным образом не скатывается в самоповтор. Вечный эскапист Макото Синкай впервые обратил внимание на общественные проблемы.
-
Подпишитесь на журнал!
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.