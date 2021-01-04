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    Макото Синкай трижды переписал сценарий своего нового аниме-фильма

    4 января 2021
    Дмитрий Кинский
    04.01.2021
    1727
    0 минут на чтение
    Макото Синкай трижды переписал сценарий своего нового аниме-фильма

    31 декабря 2020 года режиссер Макото Синкай подвел итоги и немного рассказал о работе над следующим аниме-фильмом.

    Сейчас постановщик вовсю занимается раскадровкой.

    В апреле я набросал план, после придумал шесть сюжетов, трижды переписал сценарий, а в августе выдал окончательный вариант. С тех пор я занимался раскадровкой. На подготовку уйдет еще около года.

    Макото надеется, что полноценное производство картины начнется в конце 2021 года. Тогда же, скорее всего, мы узнаем подробности о ней.

    В конце 2019 года вышло аниме «Дитя погоды», которое вошло в девятку самых кассовых фильмов в японском прокате. Однако оно уступило по общим сборам предыдущей ленте Синкая — «Твое имя».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
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