Макото Синкай трижды переписал сценарий своего нового аниме-фильма

31 декабря 2020 года режиссер Макото Синкай подвел итоги и немного рассказал о работе над следующим аниме-фильмом.

Сейчас постановщик вовсю занимается раскадровкой.

В апреле я набросал план, после придумал шесть сюжетов, трижды переписал сценарий, а в августе выдал окончательный вариант. С тех пор я занимался раскадровкой. На подготовку уйдет еще около года.

Макото надеется, что полноценное производство картины начнется в конце 2021 года. Тогда же, скорее всего, мы узнаем подробности о ней.

В конце 2019 года вышло аниме «Дитя погоды», которое вошло в девятку самых кассовых фильмов в японском прокате. Однако оно уступило по общим сборам предыдущей ленте Синкая — «Твое имя».