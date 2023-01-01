Midjourney: как бы сериал The Last of Us выглядел в СССР

Редактор «Т—Ж» Дарья Лейзаренко показала с помощью нейросети Midjourney, как бы выглядел сериал The Last of Us, если бы его события развернулись в СССР.
В качестве одного из референсов автор использовала кадры из фильмов режиссера Андрея Тарковского.
По ее словам, она старалась не описывать подробно зомби и персонажей, чтобы получалось больше случайных и неожиданных деталей.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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