Midjourney: как бы сериал The Last of Us выглядел в СССР

Редактор «Т—Ж» Дарья Лейзаренко показала с помощью нейросети Midjourney, как бы выглядел сериал The Last of Us, если бы его события развернулись в СССР.

В качестве одного из референсов автор использовала кадры из фильмов режиссера Андрея Тарковского.

По ее словам, она старалась не описывать подробно зомби и персонажей, чтобы получалось больше случайных и неожиданных деталей.