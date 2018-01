Карьера юной актрисы Милли Бобби Браун («Очень странные дела») поднимается в гору с головокружительной скоростью. Портал Deadline сообщает, что Браун подписала новый контракт со студией Legendary Entertainment. Девушка стала продюсером серии фильмов про Энолу Холмс — младшую сестру Шерлока Холмса. Саму Энолу тоже сыграет Милли Бобби Браун.

В основу фильмов ляжет сюжет цикла подростковых книг про Энолу Холмс американской писательницы Нэнси Спрингер. Первая книга, которая называется «Дело пропавшего маркиза» (The Case of the Missing Marquess), вышла в 2006 году. В ней рассказывалось, как 14-летняя сестра знаменитого сыщика сбегает в Лондон, чтобы больше узнать о своей пропавшей матери. Вместе с тем, она применяет свои детективные способности, чтобы разрешить несколько запутанных дел.