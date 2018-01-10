Милли Бобби Браун выступит продюсером фильма про младшую сестру Шерлока Холмса Кот-редактор 10.01.2018 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Карьера юной актрисы Милли Бобби Браун («Очень странные дела») поднимается в гору с головокружительной скоростью. Портал Deadline сообщает, что Браун подписала новый контракт со студией Legendary Entertainment. Девушка стала продюсером серии фильмов про Энолу Холмс — младшую сестру Шерлока Холмса. Саму Энолу тоже сыграет Милли Бобби Браун. В основу фильмов ляжет сюжет цикла подростковых книг про Энолу Холмс американской писательницы Нэнси Спрингер. Первая книга, которая называется «Дело пропавшего маркиза» (The Case of the Missing Marquess), вышла в 2006 году. В ней рассказывалось, как 14-летняя сестра знаменитого сыщика сбегает в Лондон, чтобы больше узнать о своей пропавшей матери. Вместе с тем, она применяет свои детективные способности, чтобы разрешить несколько запутанных дел. Читайте также «Очень странные дела»: почему вы должны посмотреть этот сериал 28.07.2016 Сериал, как будто написанный Кингом и снятый Спилбергом, умело воссоздаёт мистическую атмосферу фильмов 1980-х. «Очень странные дела», 2 сезон: лучший подарок к Хэллоуину 02.11.2017 В продолжении есть всё то, за что мы полюбили первый сезон, только больше, масштабнее и эффектнее. Теперь видно, что сериал держится не на одной ностальгии. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.