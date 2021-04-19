NASA успешно запустило дрон Ingenuity на Марсе

16 апреля NASA во время прямой трансляции рассказало, что впервые провело пилотируемый пуск на Марсе. Агентство в ходе небольшой миссии испытало дрон Ingenuity, доставленный на планету с ровером Perseverance.

Вертолёт успешно оторвался от поверхности и поднялся на три метра. Затем он завис на месте на 30 секунд, а потом успешно же приземлился. Посмотреть запись полёта можно будет лишь через несколько дней, когда данные дойдут до Земли. Пока что доступна лишь трансляция с комментариями специалистов и одна фотография:

A dream takes flight: The Ingenuity #MarsHelicopter has flown in the thin atmosphere of the Red Planet. More test flights are planned for the coming days. In the future, flying robotic scouts may join new rovers and even astronauts in their explorations. https://t.co/b4vJBvVP06 pic.twitter.com/5f3wCpLCQW — NASA Mars (@NASAMars) April 19, 2021

В NASA отмечают, что в будущем Ingenuity предстоит совершить ещё несколько тестов, уже более сложных. Во время них дрон сделает несколько фотографий высокой чёткости.

Аппарат весит 1,8 килограмма, никаких инструментов он на борту не несёт. Его главная задача — продемонстрировать полёт. Он оснащён двумя соосными винтами диаметром 1,2 метра. Основная трудность для инженеров заключается в том, что на Марсе очень разреженная атмосфера — всего 1% от плотности атмосферы Земли (такая примерно на высоте 30 километров). Поэтому лопасти ротора сделали очень большими и мощными — они могут вращаться со скоростью 2500 оборотов в минуту.