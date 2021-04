NASA успешно запустило дрон Ingenuity на Марсе

16 апреля NASA во время прямой трансляции рассказало, что впервые провело пилотируемый пуск на Марсе. Агентство в ходе небольшой миссии испытало дрон Ingenuity, доставленный на планету с ровером Perseverance.

Вертолёт успешно оторвался от поверхности и поднялся на три метра. Затем он завис на месте на 30 секунд, а потом успешно же приземлился. Посмотреть запись полёта можно будет лишь через несколько дней, когда данные дойдут до Земли. Пока что доступна лишь трансляция с комментариями специалистов и одна фотография:

A dream takes flight: The Ingenuity #MarsHelicopter has flown in the thin atmosphere of the Red Planet.

More test flights are planned for the coming days. In the future, flying robotic scouts may join new rovers and even astronauts in their explorations. https://t.co/b4vJBvVP06 pic.twitter.com/5f3wCpLCQW

— NASA Mars (@NASAMars) April 19, 2021