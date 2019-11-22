21 ноября в Москве организаторы премии за лучшее научно-популярное произведение «Просветитель» объявили победителей уже на XII торжественной церемонии. Как и в прошлом году, жюри выбрало лучшую научно-популярную книгу на русском языке («Просветитель») и лучший просветительский онлайн-проект («Просветитель.Digital»).

«Просветитель»

В номинации «Естественные и точные науки» победила книга Петра Талантова «0,05. Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия» (М.: АСТ: Corpus, 2019). А в номинации «Гуманитарные науки» — книга Елены Осокиной «Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина» (М.: НЛО, 2019).

Приз в особой номинации «Неформат» присудили книге Юрия Слезкина «Дом правительства. Сага о русской революции» (АСТ: Corpus, 2019).

«Просветитель.Digital»

В 2019-м жюри присуждало премию по трём категориям: «Звук», «Текст» и «Видео». Победителями стали:

проект «Детская комната Arzamas» (Arzamas),

«The Batrachospermum Magazine»,

канал Артура Шарифова (плейлист «Основные видео»).

Гран-при достался проекту «Остарбайтеры».

Особый приз в номинации «За вклад в цифровую культуру» достался YouTube-проекту Леонида Парфёнова «Парфенон».

Организаторы также объявили, что с 2020 года «Просветитель» вводит ещё одну номинацию – «Просветитель.Перевод», которая посвящена переводным научно-популярным книгам.

«Просветитель» — премия Дмитрия Зимина, которая вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке с 2008 года. До 2015 года она вручалась фондом Зимина «Династия», а с 2016 уже при поддержке Zimin Foundation, поскольку «Династию» признали «иностранным агентом». Задача премии — привлечь внимание к просветительству как читателей и любителей нон-фикшена, так и молодых авторов, популяризаторов науки.