Netflix приобрёл права на вторую часть «Побега из курятника» Aardman

Онлайн-кинотеатр и студия объявили о сделке в рамках проходящего дистанционно фестиваля анимации «Анси» — спустя почти 20 лет после выхода первой части.

Полномасштабное производство стартует в начале следующего года. Режиссёром выступит Сэм Фелл («Смывайся», «Паранорман, или Как приручить зомби»), продюсирует Стив Пеграм («Секретная служба Санта-Клауса»). Со-режиссёры Ник Парк и Питер Лорд займут должности творческого консультанта и исполнительного продюсера соответственно.

Если первый фильм рассказывал про «великий побег», то в сиквеле персонажи вернутся на старую ферму. В центре повествования снова окажется курочка Джинджер, и она будет вместе с петухом Рокки в «своего рода раю для куриц». У них родилась цыплёнок-девочка Молли, которая быстро растёт и хочет исследовать мир вокруг, но её родители не планируют покидать укромное местечко. Но вскоре они узнают, что над «раем для куриц» нависла некая угроза.

Создатели не уточнили, вернутся ли к своим ролям озвучания Мел Гибсон и Джулия Савалия.

«Побег из курятника» — первая полнометражная работа студии, её разрабатывали и прокатывали совместно с Dreamworks Animation. Она вышла в 2000 году, и при бюджете в 45 миллионов долларов собрала по миру 225 миллионов. С тех пор она осталась самым кассовым стоп-моушен фильмом.