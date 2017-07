Уже в этом октябре поклонников истории про Мальчика-который-выжил ждет две новых книги по вселенной. Об этом сообщает The Telegraph. Однако ждать продолжения оригинальной истории не стоит — в каком-то смысле, эти книги больше похожи на каталоги с выставки.

Как раз одна из таких выставок пройдет в Британской библиотеке с октября 2017 по февраль 2018 года. Экспонаты с этой выставки и попадут в книгу «Гарри Поттер: История магии. Книга выставки». Кроме того, книга расскажет о том, что изучают юные волшебники в Хогвартсе.

Другой том под названием «Гарри Поттер: Путешествие по истории магии» познакомит читателей с такими науками, как алхимия, травология, защита от темных искусств и астрономия, а также расскажет всю правду о мантии-невидимке и о создании философского камня.

Сама Джоан Роулинг не принимала никакого участия в их написании. С момента публикации последней части романа о Гарри Поттере ее позиция на этот счет была ясна:

Поклонники, узнав о выходе книг, тут же разделились на два лагеря: одни говорят о намерении приобрести книги как можно быстрее, другие даже не хотят знать об их существовании:

Я знаю, что все новые книги о Гарри Поттере – это просто выкачка денег, но это не означает, что я не собираюсь их купить сразу после выхода. ¯\_(ツ)_/¯

