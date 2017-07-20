Уже в этом октябре поклонников истории про Мальчика-который-выжил ждет две новых книги по вселенной. Об этом сообщает The Telegraph. Однако ждать продолжения оригинальной истории не стоит — в каком-то смысле, эти книги больше похожи на каталоги с выставки.

Как раз одна из таких выставок пройдет в Британской библиотеке с октября 2017 по февраль 2018 года. Экспонаты с этой выставки и попадут в книгу «Гарри Поттер: История магии. Книга выставки». Кроме того, книга расскажет о том, что изучают юные волшебники в Хогвартсе.

Другой том под названием «Гарри Поттер: Путешествие по истории магии» познакомит читателей с такими науками, как алхимия, травология, защита от темных искусств и астрономия, а также расскажет всю правду о мантии-невидимке и о создании философского камня.

Сама Джоан Роулинг не принимала никакого участия в их написании. С момента публикации последней части романа о Гарри Поттере ее позиция на этот счет была ясна:

Я всегда говорю: «Никогда не говори никогда», но не в этом случае.

Поклонники, узнав о выходе книг, тут же разделились на два лагеря: одни говорят о намерении приобрести книги как можно быстрее, другие даже не хотят знать об их существовании:

Я знаю, что все новые книги о Гарри Поттере – это просто выкачка денег, но это не означает, что я не собираюсь их купить сразу после выхода. ¯\_(ツ)_/¯ 

Зовите меня сумасшедшей, но книги про Гарри Поттера, написанные не Дж. К. Роулинг, ничего для меня не значат. Я даже не буду пытаться купить какой-то фанфик.

Обе книги приурочены к 20-летию с выхода первой части романа о Гарри Поттере и будут представлены на выставке Британской библиотеки.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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