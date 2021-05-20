Новый промо-ролик и больше 20 скриншотов Psychonauts 2

Издание Game Infromer опубликовало небольшой ролик по Psychonauts 2, посвященное одной из способностей главного героя — «Ментальной связи».

С помощью нее можно перемещаться по мыслям в облачках, а также притягивать к себе противников и наносить особые удары.

Также журналисты поделились огромным количеством скриншотов игры, на которых можно увидеть разнообразные локации и врагов.

У Psychonauts 2 пока нет даты выхода.

Ролик о «Ментальной связи»

Скриншоты