Новый промо-ролик и больше 20 скриншотов Psychonauts 2

Издание Game Infromer опубликовало небольшой ролик по Psychonauts 2, посвященное одной из способностей главного героя — «Ментальной связи».
С помощью нее можно перемещаться по мыслям в облачках, а также притягивать к себе противников и наносить особые удары.
Также журналисты поделились огромным количеством скриншотов игры, на которых можно увидеть разнообразные локации и врагов.
У Psychonauts 2 пока нет даты выхода.
Ролик о «Ментальной связи»
Скриншоты
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Редактор
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