Оби-Вана и Энакина ждет матч-реванш в сериале «Кеноби»

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди намекнула, что Оби-Ван Кеноби вновь сойдется в битве с Энакином Скайуокером в грядущем мини-сериале.
Она описывает шоу как «матч-реванш века».
А по словам режиссера сериала Деборы Чоу, авторы хотят показать, что быть джедаем больше небезопасно.
Юэн Макгрегор в свою очередь рад, что снова будет работать с Хейденом Кристенсенсом.
Напомним, действие шоу развернется спустя десять лет после событий «Мести ситхов». Однако подробностей о сюжете пока нет.
«Звездные войны: Оби-Ван Кеноби» выйдут в 2022 году, а производство сериала начнется в 2021-м.
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