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    Новости

    Оби-Вана и Энакина ждет матч-реванш в сериале «Кеноби»

    11 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    11.12.2020
    563
    0 минут на чтение
    Оби-Вана и Энакина

    Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди намекнула, что Оби-Ван Кеноби вновь сойдется в битве с Энакином Скайуокером в грядущем мини-сериале.

    Она описывает шоу как «матч-реванш века».

    А по словам режиссера сериала Деборы Чоу, авторы хотят показать, что быть джедаем больше небезопасно.

    Юэн Макгрегор в свою очередь рад, что снова будет работать с Хейденом Кристенсенсом.

    Напомним, действие шоу развернется спустя десять лет после событий «Мести ситхов». Однако подробностей о сюжете пока нет.

    «Звездные войны: Оби-Ван Кеноби» выйдут в 2022 году, а производство сериала начнется в 2021-м.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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