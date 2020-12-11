Оби-Вана и Энакина ждет матч-реванш в сериале «Кеноби»

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди намекнула, что Оби-Ван Кеноби вновь сойдется в битве с Энакином Скайуокером в грядущем мини-сериале.

Она описывает шоу как «матч-реванш века».

А по словам режиссера сериала Деборы Чоу, авторы хотят показать, что быть джедаем больше небезопасно.

Юэн Макгрегор в свою очередь рад, что снова будет работать с Хейденом Кристенсенсом.

Напомним, действие шоу развернется спустя десять лет после событий «Мести ситхов». Однако подробностей о сюжете пока нет.

«Звездные войны: Оби-Ван Кеноби» выйдут в 2022 году, а производство сериала начнется в 2021-м.