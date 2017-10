Британское общество фэнтези объявило о лауреатах своей премии, которая присуждается с 1972 года. Поначалу общая премия за лучший роман носила имя Августа Дерлета – известного мастера хоррора, однако затем появились разные номинации. Ныне премия Дерлета вручается лишь за хоррор-роман, фэнтези же отмечается премией Роберта Холдстока.

Специальную награду за общие заслуги (премию Карла Эдварда Вагнера) получила Ян Эдвардс – известный редактор-составитель антологий, которая также пишет фантастические рассказы.

Награду за лучший фэнтези-роман (премию Роберта Холдстока) получил The Tiger and the Wolf («Тигр и волк») Адриана Чайковски. Это первый том трилогии «Отголоски осени» — тёмного фэнтези, действие которого происходит в северной стране, напоминающей средневековую Шотландию. Герои цикла принадлежат к племенам оборотней, которые могут превращаться в волков. В этом году уже вышел второй том цикла, «Медведь и змея», заключительный том трилогии анонсирован на следующий год и будет называться «Гиена и ястреб». Вот такое фэнтезийное «В мире животных».

Награда за лучший хоррор-роман (премия Августа Дерлета) досталась Disappearance at Devil’s Rock («Исчезновению на Скале Дьявола») Пола Дж. Трэмблея. Это мистический триллер о женщине, чей сын-подросток загадочно исчез во время прогулки по Скале Дьявола, природной достопримечательности маленького провинциального городка. Героине предстоит выяснить, какие страшные тайны скрывает эта Скала и почему она так называется…

Награду за лучший дебют (премия Сиднея Баундса) получил роман Stay Crazy («Будь чокнутой») Эрики Сатифки. У героини во время учёбы в колледже случился нервный срыв и она попала в психушку. Вернувшись в родной городок, Эммелина пытается жить как прежде, но все вокруг знают, что она чокнутая и относятся соответственно. Чтобы контролировать психоз, девушка ежедневно принимает таблетки. Потому, однажды, когда некий бесплотный голос по имени Эскодекс начинает с ней разговор, Эммелина уверена, что это не галлюцинации. Ну… почти уверена. Критики называют роман комедийно-абсурдистской фантастикой в духе Филипа К. Дика.

В других номинациях лауреатами Британской премии фэнтези стали:

За лучшую повесть — The Ballad of Black Tom («Баллада Чёрного Тома») Виктора Лавалля;

За лучший рассказ — White Rabbit («Белый Кролик») Джорджины Брюс;

За лучший авторский сборник — Some Will Not Sleep («Некоторые не спят») Адама Нэвилла;

За лучшую антологию — People of Colo(u)r Destroy Science Fiction («Люди с цветом уничтожат научную фантастику»), под редакцией Нэйло Хопкинсон и Кристины Онг Маслим – это программная антология «новаторской» НФ, которую выпускает журнал Lightspeed;

За лучший комикс — Monstress, Volume 1 Мэрджори Лиу и Саны Такеды;

За лучший фильм – Arrival («Прибытие») режиссёра Дени Вильнёва по рассказу Теда Чана «История твоей жизни».

Кроме того, премиями отмечены: Даниэль Серра как художник, сборник эссе Кэмерон Хёрли The Geek Feminist Revolution («Феминистическая гик-революция») как нон-фикшен, Grimbold Press как независимое издательство и журнал издательства Tor как периодическое издание.