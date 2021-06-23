Одичалая Эми и мультивселенная — концепт-арты мультсериала Sonic Prime

В сети появились пачка концепт-артов мультсериала Sonic Prime, который в начале 2021 года представил Netflix.

Судя по всему, его сюжет будет тесно связан с мультивселенной. Вероятно, герою предстоит путешествовать по разным мирам. Так, на одной из иллюстраций можно увидеть сразу несколько вариаций Доктора Работника, а на другой — одичалую Эми Роуз1

За производство отвечает студия WildBrain Studios, работавшая над «Кармен Сандиего». Сам мультсериал сделают с помощью 3D-технологий.

Его премьера намечена на 2022 год, а всего в первом сезоне должно быть 24 эпизода.