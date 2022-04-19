Режиссёр «Величайшего шоумена» поставит мюзикл по подростковой фантастике «Невермур»

Paramount приобрела права на цикл подростковой фантастики «Невермур» писательницы Джессики Таунсенд. У компании уже есть концепция фильма — это будет мюзикл. И поставит его режиссёр «Величайшего шоумена» Майкл Грэйси. Он же напишет музыку.

Сценарием займётся Дрю Годдард («Марсианин», «Война миров Z», «Хижина в лесу»).

«Невермур» рассказывает историю девочки по имени Морриган Кроу. В раннем возрасте она узнала, что проклята и должна умереть в свой одиннадцатый день рождения, ровно в полночь. Её соседи уверены, что в их несчастьях и несчастьях города виновна именно девочка. Чтобы спастись от проклятия и избавиться от дурной славы, девочка отправляется навстречу опасным испытаниям, что позволит её присоединиться к таинственной Вундерколлегии.

Первая книга трилогии вышла на английском в 2017-м. Издательство «Робинс» выпустило все три книги на русском языке. Четвёртая книга в оригинале запланирована на осень.