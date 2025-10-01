КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!

Классика

«Лестница Иакова»: культовый религиозный хоррор и предтеча Silent Hill
Новости

Paramount заключила эксклюзивную сделку с режиссером «Логана»

Дмитрий Кинский
1 октября 16:09
111
1 минута на чтение
Paramount Pictures заключила эксклюзивную сделку с режиссером «Логана» и «Ford против Ferrari» Джеймсом Мэнголдом.
Пятикратный номинант на премию «Оскар» будет создавать, режиссировать и продюсировать полнометражные фильмы для студии.
Первым его проектом будет High Side c Тимоти Шаламе в глапвной роли — по мотивам неопубликованной книги Джейми Оливейры.
Что будет с проектами по «Звездным войнам» и комиксам DC, которыми должен был заняться постановщик, теперь непонятно.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Первый большой трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Новости

Кен Левин: Judas «радикально отличается» от BioShock
Хотя схожести все-таки есть.

Новости

Следующие части Silent Hill будут отличаться от f

Новости

Трейлер «Чебурашки 2» раскрыл страшную тайну Гены: он крокодил!
Правда, не по-настоящему.

Новости

Сериал «Ведьмак» — всё. Кончились съёмки финального сезона
Он выйдет в 2026 году, но создатели уже попрощались.

Новости

Мадс Миккелсен станет космическим Робинзоном в фильме A.M.I.
«Марсианин», но можно поболтать с ИИ.

Новости

Инсайдер: Universal хочет снять сиквел «Мумии» с Бренданом Фрейзером

Новости

Wizards of the Coast открывает игровую студию

Новости

Авторы Resident Evil Requiem сами не знают, насколько страшная их игра

Новости

Виктор Цой повлиял на Уильяма Гибсона, «отца киберпанка»
Но мы об этом давно знали!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты